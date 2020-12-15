Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил свои слова про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

— Вы вчера сказали про то, что Урунов старше обозначенных лет и что это для многих не секрет. У вас информация из одного источника или из нескольких?

— Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру — на 5 лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100 процентов. Просто, когда Урунов переходил в «Спартак», мне позвонили и сказали: «Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный». Я уточнил: «Что, постарше, что ли?» Мне сказали: «Да, немножко постарше». В общем, люди удивились этому переходу. Мол, куда там в «Спартаке» смотрят — это же не усиление!

— Вас эта информация позабавила?

— Ну, я не совсем понял, зачем вообще платить за него 2 миллиона? Что, в школе «Спартака» нет своих 19-летних воспитанников? Урунов — неплохой футболист. Но сейчас он явно не уровня «Спартака».

— Когда вы говорили про возраст Урунова в телеэфире, не опасались, что к вам будут претензии? Например, из «Спартака»?

— А я что, оскорбил кого-то? Или сказал прямо точно: «Вы знаете, а Урунову не 19 лет, а 25?» Я ничего не утверждал. Просто на передаче пошел разговор о Газизове, и о том, что они купили 19-летнего игрока. И я рассказал про то, что мне звонили насчет него и что говорили. Никакого оскорбления тут нет.

— Так вам не звонили из «Спартака» после передачи?

— Нет. Вы первый позвонили мне после нее.

— На передаче был бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Вы в кулуарах потом не обсуждали с ним эту тему?

— Нет. Но, думаю, если бы он владел 100 процентной информацией о том, что это не так, он бы сказал об этом. Но он не поправил меня — ни во время эфира, ни после него, — сказал Юран.