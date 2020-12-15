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    Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил свои слова про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    — Вы вчера сказали про то, что Урунов старше обозначенных лет и что это для многих не секрет. У вас информация из одного источника или из нескольких?

    — Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру — на 5 лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100 процентов. Просто, когда Урунов переходил в «Спартак», мне позвонили и сказали: «Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный». Я уточнил: «Что, постарше, что ли?» Мне сказали: «Да, немножко постарше». В общем, люди удивились этому переходу. Мол, куда там в «Спартаке» смотрят — это же не усиление!

    — Вас эта информация позабавила?

    — Ну, я не совсем понял, зачем вообще платить за него 2 миллиона? Что, в школе «Спартака» нет своих 19-летних воспитанников? Урунов — неплохой футболист. Но сейчас он явно не уровня «Спартака».

    — Когда вы говорили про возраст Урунова в телеэфире, не опасались, что к вам будут претензии? Например, из «Спартака»?

    — А я что, оскорбил кого-то? Или сказал прямо точно: «Вы знаете, а Урунову не 19 лет, а 25?» Я ничего не утверждал. Просто на передаче пошел разговор о Газизове, и о том, что они купили 19-летнего игрока. И я рассказал про то, что мне звонили насчет него и что говорили. Никакого оскорбления тут нет.

    — Так вам не звонили из «Спартака» после передачи?

    — Нет. Вы первый позвонили мне после нее.

    — На передаче был бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Вы в кулуарах потом не обсуждали с ним эту тему?

    — Нет. Но, думаю, если бы он владел 100 процентной информацией о том, что это не так, он бы сказал об этом. Но он не поправил меня — ни во время эфира, ни после него, — сказал Юран.

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +297

      mama1991 41 минуту назад

      все верно говорит юран, это нормальная практика в футболе, называется такой футболист мазаным, которому годки списали. таких случаев в футболе много, и ничего тут удивительного...

      0
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      Рейтинг: +394

      ab15488 45 минут назад

      Юран:мне знакомый таксист сказал, которому знакомый фсбэшник сказал, которому знакомый фсошник сказал, которому знакомый грушник сказал, которому Путин сказал!

      0
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      Рейтинг: +394

      ab15488 58 минут назад

      Юран стремительно превращается в бабку у подъезда

      0
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      Рейтинг: +5284

      "supermax" > ab15488 55 минут назад

      сорян..хотел плюсануть

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      Рейтинг: +394

      ab15488 > "supermax" 50 минут назад

      Бывает

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      Рейтинг: +5265

      nik55 1 час назад

      Юран отстань от Спартака------его тренером ты никогда не станешь

      2
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      Рейтинг: +7029

      ivany4 1 час назад

      По-моему, главному тренеру надо своей командой заниматься, а не слухи на помойках распространять.

      3
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      Рейтинг: +19765

      Боцман59rus 1 час назад

      Хохол за одну передачу несколько раз переобулся

      3
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Главная интрига РПЛ: сколько лет Урунову???

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