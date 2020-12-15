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  • Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»

Юран – о возрасте Урунова: «Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане»

15 декабря 2020, 18:31
13

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран объяснил свои слова про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

— Вы вчера сказали про то, что Урунов старше обозначенных лет и что это для многих не секрет. У вас информация из одного источника или из нескольких?

— Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры. Мы общаемся. Наверное, они больше знают. Вместе с тем подчеркну: я вчера не называл конкретную цифру — на 5 лет он старше или на 10. Я просто сказал: ходят такие разговоры в футбольном мире. Но я не могу утверждать на 100 процентов. Просто, когда Урунов переходил в «Спартак», мне позвонили и сказали: «Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный». Я уточнил: «Что, постарше, что ли?» Мне сказали: «Да, немножко постарше». В общем, люди удивились этому переходу. Мол, куда там в «Спартаке» смотрят — это же не усиление!

— Вас эта информация позабавила?

— Ну, я не совсем понял, зачем вообще платить за него 2 миллиона? Что, в школе «Спартака» нет своих 19-летних воспитанников? Урунов — неплохой футболист. Но сейчас он явно не уровня «Спартака».

— Когда вы говорили про возраст Урунова в телеэфире, не опасались, что к вам будут претензии? Например, из «Спартака»?

— А я что, оскорбил кого-то? Или сказал прямо точно: «Вы знаете, а Урунову не 19 лет, а 25?» Я ничего не утверждал. Просто на передаче пошел разговор о Газизове, и о том, что они купили 19-летнего игрока. И я рассказал про то, что мне звонили насчет него и что говорили. Никакого оскорбления тут нет.

— Так вам не звонили из «Спартака» после передачи?

— Нет. Вы первый позвонили мне после нее.

— На передаче был бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Вы в кулуарах потом не обсуждали с ним эту тему?

— Нет. Но, думаю, если бы он владел 100 процентной информацией о том, что это не так, он бы сказал об этом. Но он не поправил меня — ни во время эфира, ни после него, — сказал Юран.

  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1608046759
Главная интрига РПЛ: сколько лет Урунову???
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Боцман59rus
1608046814
Хохол за одну передачу несколько раз переобулся
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ivany4
1608048038
По-моему, главному тренеру надо своей командой заниматься, а не слухи на помойках распространять.
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nik55
1608048950
Юран отстань от Спартака------его тренером ты никогда не станешь
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ab15488
1608049734
Юран стремительно превращается в бабку у подъезда
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ab15488
1608050522
Юран:мне знакомый таксист сказал, которому знакомый фсбэшник сказал, которому знакомый фсошник сказал, которому знакомый грушник сказал, которому Путин сказал!
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Hektor 84
1608072094
Пьяный бред какой то! Ходят слухи, мне позвонили, я уточнил, мне сказали, люди удивились. Та тебе не пох ли? Сколько ему лет? Ты что в структуре Спартака работаешь? Куля ты лезешь? Тренируешь свою команду и тренируй дальше! Тебе какое дело до Спартака? Там сами и без тебя разберутся! Или тебя белочка посетила? Как бабка сплетница)))
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Харченко
1608073364
Одна бабка сказала...
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yurdin
1608094551
Юран, не пали контору. Какой житель Узбекистона не мечтает оказаться в Москве?)
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Oldtrafford83
1608097342
Пусть отправят эту новость Малахаву,он докопается до правды)))
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