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  • «Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

«Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

13 декабря 2020, 15:14
35

«Спартак» неудовлетворен работой судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол во втором тайме забил Кристиан Нобоа.

«Будет жалоба [в экспертно-судейскую комиссию РФС] на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (35)
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мы_не_рабы
1607862532
Инцидент с Тедеско отодвинул на второй план работу судей, котрые неукоснительно следуют рекомендации Хачатурянца - не ставить пенальти, даже если они будут без симуляции.
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derrik2000
1607864117
Играть нужно было! ИГРАТЬ 90 МИНУТ МАТЧА В СОЧИ, а не жалобами РФС ПОСЛЕ МАТЧА закидывать!!! Если (вдруг!) с попрыгунчиком Спартак выйдет в еврокубки, то то же самое будут делать после еврокубковых матчей???
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ySS
1607865883
Забавно одно, что ни судья, ни вары, ни оператор трансляции не заметили попадания мяча в руку курортника. С чего бы такая синхронность?
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Nevsky_RU
1607871394
Фууу blya мясо то подтухло))
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Каратель помойников
1607872171
а толку? чемпионат миллера-ротенберга набрал обороты..в след году увидим как ссучи порют в европе,а то к зинке уже попривыкли
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stop
1607872778
Самый истеричный клуб России !
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житель СПб
1607873528
Высказывают мысли о том, что все это - информационная подготовка к матчу с Зенитом. Вообще Тедеско мог бы неплохо в команде Навального работать. А лучше бы футболом занимались - мне интереснее хороший футбол наблюдать с их участием.
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monser08
1607876068
кто бы сомневался, когда это свиньи в поражении были виноваты....... истерички
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mamba9090909
1607880604
Разнылись пяточки.))
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rattyboy
1607893038
Визжат как свиньи
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