«Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

«Спартак» неудовлетворен работой судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол во втором тайме забил Кристиан Нобоа.

«Будет жалоба [в экспертно-судейскую комиссию РФС] на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.