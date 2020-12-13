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    «Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

    «Спартак» неудовлетворен работой судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол во втором тайме забил Кристиан Нобоа.

    «Будет жалоба [в экспертно-судейскую комиссию РФС] на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2020 15:14
    Комментарии45
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 3 часа назад

      Очков конечно не вернуть.Куда они только смотрят на ВАРе?

      2
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Да кто бы сомневался, что пожалуются. Могу предсказать, что после будущего проигрыша Зениту еще не такой визг поднимется! А Тадеска наскочит на Зюбу и упадет, визжа как свинья, которую режут.

      0
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      Рейтинг: +168

      rattyboy 20 часов назад

      Визжат как свиньи

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6570

      GoLenaStop 22 часа назад

      Вспоминается мультик... голос Джигарханяна...
      - Что, опять?
      Хи!

      3
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      Рейтинг: +3162

      mamba9090909 13 декабря, 20:30

      Разнылись пяточки.))

      4
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      Рейтинг: -748

      Аденн 13 декабря, 20:24

      Дюков su ka пи D ерская.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 13 декабря, 19:52

      А в Голландии Промес говорят взбесился. Как то всё нетолерантненько.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      monser08 13 декабря, 19:14

      кто бы сомневался, когда это свиньи в поражении были виноваты....... истерички

      4
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 18:32

      Высказывают мысли о том, что все это - информационная подготовка к матчу с Зенитом. Вообще Тедеско мог бы неплохо в команде Навального работать. А лучше бы футболом занимались - мне интереснее хороший футбол наблюдать с их участием.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб > житель СПб 13 декабря, 18:38

      Да, справедливости ради - попадание мяча в руку перед отмененным голом Спартака я не увидел. Хотя у меня не было замедленного кадра.

      1
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      Рейтинг: +162

      stop 13 декабря, 18:19

      Самый истеричный клуб России !

      7
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      Рейтинг: +605

      ZEVS71 > stop 13 декабря, 18:30

      Согласен. Как не выигрывают сразу все вокруг виноваты! Пенали не назначили, соперников не удалили, все против них. Нытики

      7
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