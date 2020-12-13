«Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

«Спартак» неудовлетворен работой судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол во втором тайме забил Кристиан Нобоа.
«Будет жалоба [в экспертно-судейскую комиссию РФС] на неназначение двух пенальти», – сказал директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
- Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско столкнулся в Сочи с проявлением расизма.
- По словам Тедеско, его помощник Андреас Хинкель получил удар от Жоаозиньо.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: «Чемпионат»