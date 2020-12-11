ФИФА назвала тройки претендентов на призы игроку, тренеру и автору лучшего гола года

ФИФА определилась с тройкой номинантов на приз лучшему футболисту 2020 года. В нее попали Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Лучшим тренером года могут стать Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Марсело Бьелса («Лидс») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Претенденты на лучший гол года – Джорджиан де Арраскаэта (матч «Сеара» – «Фламенго»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм» – «Бернли»), Луис Суарес («Барселона» – «Мальорка»).