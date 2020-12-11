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  • ФИФА назвала тройки претендентов на призы игроку, тренеру и автору лучшего гола года

ФИФА назвала тройки претендентов на призы игроку, тренеру и автору лучшего гола года

11 декабря 2020, 19:56
3

ФИФА определилась с тройкой номинантов на приз лучшему футболисту 2020 года. В нее попали Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Лучшим тренером года могут стать Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Марсело Бьелса («Лидс») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Претенденты на лучший гол года – Джорджиан де Арраскаэта (матч «Сеара»«Фламенго»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»«Бернли»), Луис Суарес («Барселона» – «Мальорка»).

  • Церемония вручения наград состоится 17 декабря.
  • В прошлом году игроком года ФИФА признала Лионеля Месси.
  • Победители этого года определятся голосованием.

Источник: твиттер ФИФА
Весь мир Барселона Ювентус Германия Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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Лфшт
1607706281
фарс бесполезный
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BlackMurderDeco
1607743673
Лучший игрок Дзюба, его зам Заболотный второе место
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Cules2013
1607751087
Лучший игрок и тренер ясен. А вот с голом - посмотрим.
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