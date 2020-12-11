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    ФИФА назвала тройки претендентов на призы игроку, тренеру и автору лучшего гола года

    ФИФА определилась с тройкой номинантов на приз лучшему футболисту 2020 года. В нее попали Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

    Лучшим тренером года могут стать Ханс-Дитер Флик («Бавария»), Марсело Бьелса («Лидс») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

    Претенденты на лучший гол года – Джорджиан де Арраскаэта (матч «Сеара»«Фламенго»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»«Бернли»), Луис Суарес («Барселона» – «Мальорка»).

    • Церемония вручения наград состоится 17 декабря.
    • В прошлом году игроком года ФИФА признала Лионеля Месси.
    • Победители этого года определятся голосованием.

    Источник: твиттер ФИФА

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    11.12.2020 19:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 декабря 2020, 08:31

      Лучший игрок и тренер ясен. А вот с голом - посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco 12 декабря 2020, 06:27

      Лучший игрок Дзюба, его зам Заболотный второе место

      0
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      Рейтинг: +1028

      Лфшт 11 декабря 2020, 20:04

      фарс бесполезный

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