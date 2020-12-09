Бывший судья Оливер: «Пенальти на Роналду не было. Это допустимая игра плечо в плечо»

Экс-судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» на 12-й минуте матча с «Барселоной» (0:3).

«Пенальти не было. Это допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду. VAR не мог изменить решение арбитра, потому что контакт между футболистами был», – приводит слова Оливера Marca.

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