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    Бывший судья Оливер: «Пенальти на Роналду не было. Это допустимая игра плечо в плечо»

    Экс-судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» на 12-й минуте матча с «Барселоной» (0:3).

    «Пенальти не было. Это допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду. VAR не мог изменить решение арбитра, потому что контакт между футболистами был», – приводит слова Оливера Marca.

    • «Барселона» в игре с «Ювентусом» дважды получила пенальти в свои ворота.
    • Во время матча главный тренер «Барсы» Рональд Куман поругался со скамейкой запасных «Ювентуса», попросив ее замолчать.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +81240

      zigbert 22 минуты назад

      Конечно это не пенальти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10919

      Cules2013 > zigbert 17 минут назад

      да всё как обычно. те, кому симпатична Барселона говорят, что пенальти нет, кто за Юве/Роналду - кричат, что 100% был.
      Формально, конечно, повод был, но если за такое ставить пенальти, то в каждом матче их по 3-5 штук можно лепить.

      0
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      Рейтинг: +1074

      Psih86 > Cules2013 21 секунду назад

      Я ни тех ни тех не поддерживаю, просто посмотрев видео решил написать. Естественно пенальти не было, бывало и по круче толкали в штрафной, но ни чего не давали. Футбол это мужской контактный вид спорта, видимо об этом забыли. Грубого ни чего там нет, сказать что Рон забил бы если бы прошёл, тоже нет, поэтому это не пенальти.

      0
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      Рейтинг: +721

      Дима Цэ 48 минут назад

      Какой охренительный газон на Камп-Ноу

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