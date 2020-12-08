Бывший судья Оливер: «Пенальти на Роналду не было. Это допустимая игра плечо в плечо»

Экс-судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» на 12-й минуте матча с «Барселоной» (0:3).

«Пенальти не было. Это допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду. VAR не мог изменить решение арбитра, потому что контакт между футболистами был», – приводит слова Оливера Marca.

SIIIIIIIIIIIIIIIIII! Роналду снова положил на «Камп Ноу»! Сам заработал, сам забил.«Юве» ведет 2:0 и пока намного лучше «Барсы»:https://t.co/EzU14hIkAE pic.twitter.com/q34u9YCmr4 — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020