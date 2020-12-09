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  • Бывший судья Оливер: «Пенальти на Роналду не было. Это допустимая игра плечо в плечо»

Бывший судья Оливер: «Пенальти на Роналду не было. Это допустимая игра плечо в плечо»

9 декабря 2020, 14:58
11

Экс-судья Андухар Оливер прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ювентуса» на 12-й минуте матча с «Барселоной» (0:3).

«Пенальти не было. Это допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду. VAR не мог изменить решение арбитра, потому что контакт между футболистами был», – приводит слова Оливера Marca.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • «Барселона» в игре с «Ювентусом» дважды получила пенальти в свои ворота.
  • Во время матча главный тренер «Барсы» Рональд Куман поругался со скамейкой запасных «Ювентуса», попросив ее замолчать.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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Дима Цэ
1607516006
Какой охренительный газон на Камп-Ноу
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zigbert
1607517569
Конечно это не пенальти.
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petr69
1607520175
Вот ежели бы попридержал рукой за горло...тогда да, а так не успел схватить
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Saracen Jr
1607525290
против лейпцига тоже. там защитник тоже корпус в корпус сыграл против гринвуда
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Правдоруб100
1607530788
ОБОИМИ руками ставит стену и ничего не было???!!!! ЧИСТЫЙ ПЕНАЛЬТИ!!! Где глаза и совесть у тех, кто ЯКОБЫ не видит задержку???!!! Уже и видео, и замедленное, и со всех точек, но находятся деятели..ю..!!! БЛИННН!!!!
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general.lizyukov
1607532834
Ещё скажите, что с этого пенальти всё началось. 0-3 - вы очумели, Барса?
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