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    Mirror: Куман поругался со скамейкой запасных «Ювентуса», попросив ее замолчать

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) вступил в перепалку со скамейкой запасных соперника. Он попросил ее замолчать.

    Куману не понравилось, что туринцы требовали у судьи удалить защитника «Барселоны» Клемана Лангле за игру рукой.

    • «Барселона» в игре с «Ювентусом» дважды получила пенальти в свои ворота.
    • Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
    • В Лигу Европы из этой группы вышло украинское «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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