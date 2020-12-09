Mirror: Куман поругался со скамейкой запасных «Ювентуса», попросив ее замолчать

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3) вступил в перепалку со скамейкой запасных соперника. Он попросил ее замолчать.
Куману не понравилось, что туринцы требовали у судьи удалить защитника «Барселоны» Клемана Лангле за игру рукой.
- «Барселона» в игре с «Ювентусом» дважды получила пенальти в свои ворота.
- Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
- В Лигу Европы из этой группы вышло украинское «Динамо».
Источник: Mirror