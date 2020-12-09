Сафонов не сыграет с «Локомотивом» и «Уфой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему вратарь Матвей Сафонов не сыграл с «Челси» в Лиге чемпионов (1:1). Место в воротах занимал Евгений Городов.

«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».