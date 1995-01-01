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    Сафонов не сыграет с «Локомотивом» и «Уфой»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему вратарь Матвей Сафонов не сыграл с «Челси» в Лиге чемпионов (1:1). Место в воротах занимал Евгений Городов.

    «Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

    • В 2020 году у краснодарцев остались матчи с «Локомотивом» и «Уфой».
    • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (11 миллионов евро).
    • «Краснодар» идет в РПЛ 9-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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