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Сафонов не сыграет с «Локомотивом» и «Уфой»

9 декабря 2020, 10:56
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему вратарь Матвей Сафонов не сыграл с «Челси» в Лиге чемпионов (1:1). Место в воротах занимал Евгений Городов.

«Сафонов получил травму на предматчевой тренировке. Поле было не очень хорошего качества. В середине тренировки у него поехала нога. Этот год для него закончен», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

  • В 2020 году у краснодарцев остались матчи с «Локомотивом» и «Уфой».
  • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (11 миллионов евро).
  • «Краснодар» идет в РПЛ 9-м.

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Уфа Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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Cubinec1989
1607508862
А он бы этот пеналь мне кажется потащил бы
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Вальдемар IV
1607516287
мусаев уже знает что сказать после проигрышей
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zigbert
1607604630
Хуже всего когда такие травмы получают на тренировках. Здоровья Матвею!
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