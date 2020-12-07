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  • Агент Дриусси: «В России не так поняли слова Себастьяна. Он не говорил, что хочет вернуться в «Ривер Плейт» сейчас»

Агент Дриусси: «В России не так поняли слова Себастьяна. Он не говорил, что хочет вернуться в «Ривер Плейт» сейчас»

7 декабря 2020, 08:36
14

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал заявление своего клиента.

  • Аргентинец выразил недовольство тем, на какой позиции его используют в петербургской команде.
  • Он сказал, что «устал и готов в любой момент вернуться в «Ривер Плейт».
  • Контракт игрока с клубом истечет следующим летом.

«Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», – сказал агент.

Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (14)
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Рубинище
1607320638
Да всё мы поняли, как надо.
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ilichkadr
1607321143
Себастьяна надо переводить на острие атаки. Будучи подносчиком снарядов он растерял свои бомбардирские качества.
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PAREVG.
1607324147
Ой, да ладно, все всё поняли правильно. Не в первый раз, сначала скажут не подумав, потом начинается: фраза вырвана из контекста, переводчик не так перевел, вообще этого не говорил - журналисты придумали...
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Varnes
1607326924
В зените проблемы все острее. Очень много игроков используются не на своих позициях, а когда наметился игровой кризис, то это становится очень большой проблемой. Дриусси лишь озвучил всем и так очевидное. А русские игроки, по привычке, выполняют те задачи которые перед ними ставят: "...в оборону - ок, в нападение - тоже ок, в полузащите отработать - не проблема, единственное что вратарские перчатки мешают - а так справлюсь..." Это непрофессионально для тренерского штаба, игрок стоит огромных денег играя на "своей" позиции.
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alp
1607328264
О! агент врубает заднюю за тупого футболера )))
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raritet
1607328902
Вообще футболисты в наше время как изнеженные балеринки. Не в первый раз легионеры плачутся как им здесь не комфортно, наш Кузяев наоборот , вместо того чтобы быть в обойме, плакался как ему в Зените не комфортно и потерял все лето в поисках счастья, в итоге как показала Лиго Чемпионская практика ни от Дриусси , ни от Кузяева особой пользы не видно было. Возможно , что всей команде не комфортно: денежный терминал не там расположен, однообразная ресторанная пища... да мало ли чего. Вот у меня ни ресторанной пищи, ни миллиона в неделю на карту , и ничего не жалуюсь на пенсию в 12.000 и не собираюсь в Ривер Плейт...
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DOCTOR PENALTY
1607330613
Не в курсе как в Аргентине, а в России "слово не воробей - вылетит, не поймаешь."
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paracetamol
1607334613
Дриусси - этакий моторчик Зенита. Можно было бы попробовать и на острие атаки.
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Ганнибал Лектор
1607338236
Мы все поняли этой осенью. Причем, не только по Дриусси. Там еще 40 и 20 миллионов где-то между больничной койкой и кофейней скучают по родным просторам
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general.lizyukov
1607345827
Пускай п.здует прямо сейчас
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