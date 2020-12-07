Агент Дриусси: «В России не так поняли слова Себастьяна. Он не говорил, что хочет вернуться в «Ривер Плейт» сейчас»

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал заявление своего клиента.

Аргентинец выразил недовольство тем, на какой позиции его используют в петербургской команде.

Он сказал, что «устал и готов в любой момент вернуться в «Ривер Плейт».

Контракт игрока с клубом истечет следующим летом.

«Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», – сказал агент.