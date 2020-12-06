Шаболин – о голе «Зениту»: «Праздник со слезами на глазах. Никаких эмоций»

Полузащитник «Урала» Артем Шаболин прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). Игрок забил дебютный гол в чемпионате России.
– Артeм, поздравляем с первым голом в РПЛ, но это праздник со слезами на глазах?
– Конечно. Проиграли 1:5, счет неудовлетворительный. Работаем дальше, готовимся к ЦСКА.
– Какие-то эмоции после забитого мяча были?
– Абсолютно никаких. Конечно, приятно было забить. Но в целом проигрывать 1:5… Без эмоций особо.
- 20-летний Шаболин пополнил «Урал» в 2019 году.
- «Урал» занимает в РПЛ 11-е место
- «Зенит» лидирует.
Источник: официальный сайт «Урала»