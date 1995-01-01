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    Шаболин – о голе «Зениту»: «Праздник со слезами на глазах. Никаких эмоций»

    Полузащитник «Урала» Артем Шаболин прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5). Игрок забил дебютный гол в чемпионате России.

    – Артeм, поздравляем с первым голом в РПЛ, но это праздник со слезами на глазах?

    – Конечно. Проиграли 1:5, счет неудовлетворительный. Работаем дальше, готовимся к ЦСКА.

    – Какие-то эмоции после забитого мяча были?

    – Абсолютно никаких. Конечно, приятно было забить. Но в целом проигрывать 1:5… Без эмоций особо.

    • 20-летний Шаболин пополнил «Урал» в 2019 году.
    • «Урал» занимает в РПЛ 11-е место
    • «Зенит» лидирует.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Урала»

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