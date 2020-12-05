Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»

Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»

5 декабря 2020, 10:50
17

Левый защитник «Спартака» Айртон поделился мнением о том, за счет чего московской команде удалось успешно провести первую часть сезона.

– Традиционный вопрос последнего времени: за счет чего «Спартак» так прибавил в этом сезоне и вернулся в число лидеров РПЛ?

– Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои.

– Чем хорош Доменико Тедеско?

– Прежде всего – он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, потому что хочет найти ключ к каждому и по максимуму использовать потенциал игроков. Он здорово мотивирует. Наш тренер еще довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем.

– Команда тоже стала заметно моложе по сравнению с той, в которую ты приходил.

– У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха!

  • По итогам 16 туров «Спартак» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.
  • Айртон в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1607155285
А у Спартака уже какие-то успехи???? Пока что я вижу бездарную игру против таких же соперников!
Ответить
derrik2000
1607157031
ИДЕИ??? У попрыгунчика??? Ну-ну... Вот у Шварца в Динамо сразу видно ИДЕИ и то, что у команды есть перспектива. Даже крупное поражение от Краснодара не испортило в целом приятного впечатления от игры Динамо. А что у Спартака? Судя по роже Айртона, всё это интервью - вымысел. Что пресс-служба Спартака написала, то корреспондент и СКОПИРОВАЛ БЕЗ КУПЮР добросовестно в свой "титанический труд". Не будет в Спартаке попрыгунчика (а всё к этому идёт), станет новый тренер играть в классическую схему с 4-мя защитниками, и - ФСЁ! Бразилишка с поцелуйчиком на шее - тю-тю и Спартака, равно как и "суперклассный защитник Мозес", поскольку эта схема предполагает прежде всего выполнение крайними защитниками своих прямых обязанностей, а уж потом - факультативных в виде действий на переднем крае атаки.
Ответить
Боцман59rus
1607158988
Я чет пропустил? ...какие нах успехи, может Джикия в фифу на консоли кого то обыграл?
Ответить
Старикан
1607160254
Все успехи КБ зависят только от бездарной игры конкурентов! У нас в говночемпионате всё зависит от того кто больше накосячит и на чью сторону встанут судьи... Говорить о каких-то успехах? Ха-ха-ха! Игры на международной арене как сборной, так и клубов это прекрасно подтверждают!
Ответить
Из Твери Леха
1607162053
Успех сриптака это когда они не играют в еврокубках и не позорят Россию по 0-7.
Ответить
житель СПб
1607176948
Согласен. Справедливая оценка. Хотя пока больше - что это авансы. Все-таки в Динамо, В Рубине, В Сочи - тренеры лучше.
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
27
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
5
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
18
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
10
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+