Айртон – об успехах «Спартака» в этом сезоне: «Просто тренеру дали время внедрить свои идеи»

Левый защитник «Спартака» Айртон поделился мнением о том, за счет чего московской команде удалось успешно провести первую часть сезона.

– Традиционный вопрос последнего времени: за счет чего «Спартак» так прибавил в этом сезоне и вернулся в число лидеров РПЛ?

– Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают свои плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои.

– Чем хорош Доменико Тедеско?

– Прежде всего – он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, потому что хочет найти ключ к каждому и по максимуму использовать потенциал игроков. Он здорово мотивирует. Наш тренер еще довольно молод, но это никак не влияет на отношение команды. Мы ему полностью доверяем.

– Команда тоже стала заметно моложе по сравнению с той, в которую ты приходил.

– У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха!