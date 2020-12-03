Лига Европы. «Тоттенхэм» упустил победу над ЛАСКом, «Милан» обыграл «Селтик», уступая 0:2, и другие результаты

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Милан» одержал волевую победу над «Селтиком», «Тоттенхэм» потерял очки в игре с ЛАСКом, загребское «Динамо» в гостях одолело «Фейеноорд», а «Црвена Звезда» и «Хоффенхайм» расписали безголевую ничью.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЛАСК (Австрия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Михорль, 42; 1:1 – Бэйл (с пенальти), 45+2; 1:2 – Сон, 56; 2:2 – Эггештайн, 84; 2:3 – Алли (с пенальти), 87; 3:3 – Карамоко, 90+3.

Фейеноорд (Нидерланды) – Динамо (Хорватия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Петкович (с пенальти), 45+5; 0:2 – Майер, 53.

Црвена Звезда (Сербия) – Хоффенхайм (Германия) – 0:0 (0:0)

Милан (Италия) – Селтик (Шотландия) – 4:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Рогич, 7; 0:2 – Эдуард, 14; 1:2 – Чалханоглу, 24; 2:2 – Кастильехо, 26; 3:2 – Хеуге, 50; 4:2 – Диас, 82.

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