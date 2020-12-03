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    UOL Esporte: «Фламенго» отказался продлевать аренду Роши

    Форвард «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Фламенго», вероятнее всего, вернется в московский клуб после окончания соглашения.

    Как сообщает UOL Esporte, бразильцы после вылета из Кубка страны и Кубка Либертадорес решили скорректировать свои финансовые планы и отказаться от продления аренды Роши. Ранее «Фламенго» хотел оставить игрока до лета 2021 года.

    Роша выступает за бразильский клуб с начала этого года.

    • В этом сезоне нападающий провeл во всех турнирах семь матчей, сделав один ассист.

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    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6866

      ivany4 31 минуту назад

      При Тедеско заиграли те, которых уже почти выгнали.
      Может быть зимний сбор с Тедом вернет его строй.)

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      Рейтинг: +1067

      ySS 39 минут назад

      По моему это недоразумение при Попове попало в Спартак

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      Рейтинг: +125

      alefreddy 40 минут назад

      может в Болгарию в аренду впарят

      0
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      Рейтинг: +80990

      zigbert 1 час назад

      Трудно будет от него избавится. Отправить куда нибудь в аренду.

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      Рейтинг: +11218

      alarm 1 час назад

      ахаха, хряки срочно ищут стринги покрасивее, в которых будут встречать свою легенду!

      0
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      Рейтинг: +5152

      nik55 > alarm 43 минуты назад

      чучело стринги у деревянного

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      Рейтинг: +1427

      GermanVo 2 часа назад

      12 лямов коту под хвост. Селекционеров, которые его вели надо сажать за махинации в особо крупных размерах.

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      Рейтинг: +25784

      oyabun 2 часа назад

      И куда его впихивать при нынешнем лимите? И главное если в зимнее ТО Спартак захочет кого то для усиления взять - мест уже не будет. Надо расторгать контракт. Пусть и с убытком, но лучше варианта нет.

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