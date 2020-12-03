UOL Esporte: «Фламенго» отказался продлевать аренду Роши

При Тедеско заиграли те, которых уже почти выгнали.
Может быть зимний сбор с Тедом вернет его строй.)
Форвард «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Фламенго», вероятнее всего, вернется в московский клуб после окончания соглашения.
Как сообщает UOL Esporte, бразильцы после вылета из Кубка страны и Кубка Либертадорес решили скорректировать свои финансовые планы и отказаться от продления аренды Роши. Ранее «Фламенго» хотел оставить игрока до лета 2021 года.
Роша выступает за бразильский клуб с начала этого года.
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В этом сезоне нападающий провeл во всех турнирах семь матчей, сделав один ассист.