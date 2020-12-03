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UOL Esporte: «Фламенго» отказался продлевать аренду Роши

3 декабря 2020, 14:26
14

Форвард «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Фламенго», вероятнее всего, вернется в московский клуб после окончания соглашения.

Как сообщает UOL Esporte, бразильцы после вылета из Кубка страны и Кубка Либертадорес решили скорректировать свои финансовые планы и отказаться от продления аренды Роши. Ранее «Фламенго» хотел оставить игрока до лета 2021 года.

Роша выступает за бразильский клуб с начала этого года.

  • В этом сезоне нападающий провeл во всех турнирах семь матчей, сделав один ассист.

Источник: UOL Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Фламенго Спартак Роша Педро
Комментарии (14)
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oyabun
1606995696
И куда его впихивать при нынешнем лимите? И главное если в зимнее ТО Спартак захочет кого то для усиления взять - мест уже не будет. Надо расторгать контракт. Пусть и с убытком, но лучше варианта нет.
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GermanVo
1606996562
12 лямов коту под хвост. Селекционеров, которые его вели надо сажать за махинации в особо крупных размерах.
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zigbert
1607000162
Трудно будет от него избавится. Отправить куда нибудь в аренду.
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alefreddy
1607001505
может в Болгарию в аренду впарят
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ySS
1607001569
По моему это недоразумение при Попове попало в Спартак
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ivany4
1607002060
При Тедеско заиграли те, которых уже почти выгнали. Может быть зимний сбор с Тедом вернет его строй.)
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JTherry
1607007723
в Россию Роша вернётся обладателем Суперкубка Бразилии, Суперкубка Южной Америки, Кубка Гуанабара и победителем Лиги Кариока... при этом, за весь 2020 год у форварда 11 матчей и 1 гол во всех соревнованиях - скромненько при таких-то трофеях))
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Иван Петров 1986
1607010552
И там это бревно не пригодилось.
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Из Твери Леха
1607015378
Да пусть с свинарник возвращается. А если еще купят мексиканского того игрока из Леона, то будет две п е д ры у них)))
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Hektor 84
1607095196
Бомжи не парьтесь у вас есть свой Пед Роща, Малколм зовут))) а то раскудахтались)))
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