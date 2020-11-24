«Фламенго» хочет продлить аренду Роши до лета 2021 года. «Спартак» требует 1,5 миллиона

«Спартак» согласился продлить срок арены нападающего Педро Роши в «Фламенго» до лета следующего года, сообщает журналист Вене Касагранде.
Московский клуб требует за продление аренды 1,5 миллиона евро. Руководство «Фламенго» должно ответить на предложение в ближайшие дни.
- В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.
- Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.
- За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.
Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»
Источник: твиттер Вене Касагранде
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