«Фламенго» хочет продлить аренду Роши до лета 2021 года. «Спартак» требует 1,5 миллиона

«Спартак» согласился продлить срок арены нападающего Педро Роши в «Фламенго» до лета следующего года, сообщает журналист Вене Касагранде.

Московский клуб требует за продление аренды 1,5 миллиона евро. Руководство «Фламенго» должно ответить на предложение в ближайшие дни.

В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.

Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.

За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.

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