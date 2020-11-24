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  • «Фламенго» хочет продлить аренду Роши до лета 2021 года. «Спартак» требует 1,5 миллиона

«Фламенго» хочет продлить аренду Роши до лета 2021 года. «Спартак» требует 1,5 миллиона

24 ноября 2020, 08:39
1

«Спартак» согласился продлить срок арены нападающего Педро Роши в «Фламенго» до лета следующего года, сообщает журналист Вене Касагранде.

Московский клуб требует за продление аренды 1,5 миллиона евро. Руководство «Фламенго» должно ответить на предложение в ближайшие дни.

  • В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.
  • Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.
  • За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.

Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»

Источник: твиттер Вене Касагранде

Бразильский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - 258 тысяч читателей. 

Бразилия. Серия А Фламенго Спартак Роша Педро
Комментарии (1)
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piligrim1986
1606197315
с паршивой овцы...
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