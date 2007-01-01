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    «Фламенго» хочет продлить аренду Роши до лета 2021 года. «Спартак» требует 1,5 миллиона

    «Спартак» согласился продлить срок арены нападающего Педро Роши в «Фламенго» до лета следующего года, сообщает журналист Вене Касагранде.

    Московский клуб требует за продление аренды 1,5 миллиона евро. Руководство «Фламенго» должно ответить на предложение в ближайшие дни.

    • В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.
    • Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.
    • За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.

    Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Вене Касагранде

    Бразильский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - 258 тысяч читателей. 

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