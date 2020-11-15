Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал продление аренды форварда Педро Роши, который сейчас в бразильском «Фламенго». Срок нынешнего арендного соглашения истекает 31 декабря.
«Думаю, все будет нормально, и мы решим с «Фламенго» вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится», – сказал Газизов.
- В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.
- Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.
- За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»