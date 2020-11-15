Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал продление аренды форварда Педро Роши, который сейчас в бразильском «Фламенго». Срок нынешнего арендного соглашения истекает 31 декабря.

«Думаю, все будет нормально, и мы решим с «Фламенго» вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится», – сказал Газизов.