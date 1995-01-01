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    Газизов: «Думаю, решим с «Фламенго» вопрос продления аренды Роши»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал продление аренды форварда Педро Роши, который сейчас в бразильском «Фламенго». Срок нынешнего арендного соглашения истекает 31 декабря.

    «Думаю, все будет нормально, и мы решим с «Фламенго» вопрос продления его аренды. Большая доля вероятности, что это случится», – сказал Газизов.

    • В текущем сезоне Серии А Роша провел три матча, сделал результативный пас.
    • Игрок стоит на рынке 2,4 миллиона евро.
    • За «Спартак» в РПЛ Роша провел 12 матчей, забил гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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