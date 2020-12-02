Бериша, Кузяев и Мирзов – номинанты на звание автора лучшего гола ноября в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре.

В список вошли восемь футболистов: Резиуан Мирзов (гол в ворота «Рубина»), Далер Кузяев (гол «Ахмату»), Бернард Бериша (гол «Зениту»), Дмитрий Скопинцев (гол «Спартаку»), Роман Зобнин (гол «Динамо»), Алексей Евсеев (гол «Сочи»), Владислав Камилов и Тимур Жамалетдинов (голы «Тамбову»).

Пришло время выбрать лучший гол ноября в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/HQvRvcSvl4⠀Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/4Mg5TrVvqh