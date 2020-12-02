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    Бериша, Кузяев и Мирзов – номинанты на звание автора лучшего гола ноября в РПЛ

    РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре.

    В список вошли восемь футболистов: Резиуан Мирзов (гол в ворота «Рубина»), Далер Кузяев (гол «Ахмату»), Бернард Бериша (гол «Зениту»), Дмитрий Скопинцев (гол «Спартаку»), Роман Зобнин (гол «Динамо»), Алексей Евсеев (гол «Сочи»), Владислав Камилов и Тимур Жамалетдинов (голы «Тамбову»).

    • Проголосовать за лучший гол ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
    • Лучший гол месяца совместно с болельщиками выбирают эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9341

      paracetamol 20 минут назад

      Далер Кузяев (гол «Ахмату»)!

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