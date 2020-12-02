Бериша, Кузяев и Мирзов – номинанты на звание автора лучшего гола ноября в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на звание автора лучшего гола в ноябре.
В список вошли восемь футболистов: Резиуан Мирзов (гол в ворота «Рубина»), Далер Кузяев (гол «Ахмату»), Бернард Бериша (гол «Зениту»), Дмитрий Скопинцев (гол «Спартаку»), Роман Зобнин (гол «Динамо»), Алексей Евсеев (гол «Сочи»), Владислав Камилов и Тимур Жамалетдинов (голы «Тамбову»).
- Проголосовать за лучший гол ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
- Лучший гол месяца совместно с болельщиками выбирают эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РПЛ