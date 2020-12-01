Марш: «Локомотив» обескуражил. Не предполагали, что их футболисты будут расставлены таким образом»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесс Марш подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (3:1).

«Фантастический матч. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов. Я крайне рад за Мергима Беришу. Он был терпелив и каждый день пахал на тренировках. Сейчас ему выпал шанс, и он им использовался, забив так много мячей в таком количестве матчей!

Признаюсь, матч нас немного обескуражил. Мы не предполагали, что футболисты «Локомотива» будут расставлены таким образом.

Игра получилась довольно жесткой. В конце концов нам удалось взять ее в свои руки. Я очень доволен. Нам противостояла сильная команда, и пришлось приложить много усилий, чтобы ее победить», – цитирует Марша пресс-служба УЕФА.