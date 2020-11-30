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    Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы уважаем «Локомотив», который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы»

    Главный тренер «Зальцбурга» Джесс Марш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

    «Мы уже играли с «Локомотивом» не так давно, но набрали, к сожалению, всего одно очко. В случае, если мы завтра победим, сможем рассчитать на весеннюю часть еврокубков.

    Завтра будет непростая игра, мы уважаем соперника, который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы. Это очень организованная команда, поэтому игра будет непростой, но мы намерены одержать победу. Завтра планируем играть с полной выкладкой и полной самоотдачей», – сказал Марш.

    • Матч пройдет во вторник в Москве.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
    • По итогам четырех туров в активе «Локомотива» три очка, «Зальцбурга» – одно.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    30.11.2020 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1942

      аларм дубль2 1 час назад

      вот завтра обыграет вас и будет еще больше уважения в европе!удачи локо!да и всем нашим!пора ребяты!пора!!зашли уже ниже плинтуса!

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