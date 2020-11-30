Тренер «Зальцбурга» Марш: «Мы уважаем «Локомотив», который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы»

Главный тренер «Зальцбурга» Джесс Марш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

«Мы уже играли с «Локомотивом» не так давно, но набрали, к сожалению, всего одно очко. В случае, если мы завтра победим, сможем рассчитать на весеннюю часть еврокубков.

Завтра будет непростая игра, мы уважаем соперника, который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы. Это очень организованная команда, поэтому игра будет непростой, но мы намерены одержать победу. Завтра планируем играть с полной выкладкой и полной самоотдачей», – сказал Марш.