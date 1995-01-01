Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Лев останется главным тренером сборной Германии на Евро-2020

    Йоахим Лев будет готовить сборную Германии к предстоящему чемпионату Европы несмотря на неудачное выступление в Лиге наций, сообщает Немецкий футбольный союз.

    «Команда справилась с основными задачами: отобралась на Евро, осталась в дивизионе А Лиги наций, попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны Федерации футбола Германии», – сказано в заявлении на официальном сайте DFB.

    • Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года.
    • В заключительном матче Лиги наций Германия проиграла Испании со счетом 0:6.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: DFB

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80881
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru