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Лев останется главным тренером сборной Германии на Евро-2020

30 ноября 2020, 18:52
3

Йоахим Лев будет готовить сборную Германии к предстоящему чемпионату Европы несмотря на неудачное выступление в Лиге наций, сообщает Немецкий футбольный союз.

«Команда справилась с основными задачами: отобралась на Евро, осталась в дивизионе А Лиги наций, попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны Федерации футбола Германии», – сказано в заявлении на официальном сайте DFB.

  • Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года.
  • В заключительном матче Лиги наций Германия проиграла Испании со счетом 0:6.

Источник: DFB
Лига наций Чемпионат Европы Германия Лев Йоахим
Комментарии (3)
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zigbert
1606753904
При удобном случае надо отомстить испанцам Йоахим.
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Cules2013
1606754130
А по-моему он себя изжил, это было видно ещё на провальном ЧМ-18. У Германии нет проблемы смены поколений. Кажется, что это чисто тренерский прокол.
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romanowinnikow
1606756368
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