Лев останется главным тренером сборной Германии на Евро-2020

Йоахим Лев будет готовить сборную Германии к предстоящему чемпионату Европы несмотря на неудачное выступление в Лиге наций, сообщает Немецкий футбольный союз.
«Команда справилась с основными задачами: отобралась на Евро, осталась в дивизионе А Лиги наций, попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны Федерации футбола Германии», – сказано в заявлении на официальном сайте DFB.
- Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года.
- В заключительном матче Лиги наций Германия проиграла Испании со счетом 0:6.
Источник: DFB