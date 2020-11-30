Лев останется главным тренером сборной Германии на Евро-2020

Йоахим Лев будет готовить сборную Германии к предстоящему чемпионату Европы несмотря на неудачное выступление в Лиге наций, сообщает Немецкий футбольный союз.

«Команда справилась с основными задачами: отобралась на Евро, осталась в дивизионе А Лиги наций, попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2022. Йоахим Лев сохраняет поддержку со стороны Федерации футбола Германии», – сказано в заявлении на официальном сайте DFB.