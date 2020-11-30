Травма Дзюбы оказалась несерьезной. Форвард «Зенита» полетит на матч с «Брюгге»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетит вместе с командой на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», сообщает журналист Вячеслав Короткин.
Дзюба был заменен в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). Уходя с поля, он держался за пах. Послематчевое обследование не выявило у форварда «Зенита» критических проблем.
Сообщается, что в матче с «Брюгге» «Зенит» не сможет рассчитывать на защитника Данила Кругового и полузащитника Магомеда Оздоева.
- «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
- Начало игры – в 23:00 по Москве.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина