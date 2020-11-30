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  • Травма Дзюбы оказалась несерьезной. Форвард «Зенита» полетит на матч с «Брюгге»

Травма Дзюбы оказалась несерьезной. Форвард «Зенита» полетит на матч с «Брюгге»

30 ноября 2020, 17:45
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетит вместе с командой на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», сообщает журналист Вячеслав Короткин.

Дзюба был заменен в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). Уходя с поля, он держался за пах. Послематчевое обследование не выявило у форварда «Зенита» критических проблем.

Сообщается, что в матче с «Брюгге» «Зенит» не сможет рассчитывать на защитника Данила Кругового и полузащитника Магомеда Оздоева.

  • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
  • Начало игры – в 23:00 по Москве.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Лига чемпионов Зенит Брюгге Дзюба Артем Оздоев Магомед Круговой Данил
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1606747897
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САДЫЧОК
1606747911
Лучше бы не летел ! Опять убогая игра на этого др@чилу !
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portero
1606749824
Лучшеб его подлечили, а то сил на футбол у него нет и желания играть тоже. Дзюба сдулся в ноль, пустышка на поде...
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DOCTOR PENALTY
1606750306
Травма оказалась несерьёзной, как и сам футболист.
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Синитсосит
1606750716
да не за пах он держался, просто встал член на мужиков, опять, передёрнул и всё
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Хейтер Аларм
1606752165
Дро**ть нужно меньше, тогда и пах не будет болеть
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O-Z
1606756077
Brazzers предложил контракт на десяток видео Дзюбе, можно не лететь в Брюгге.
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Garrincha58
1606761829
разницы абсолютно никакой что он полетит что не полетит всё равно проиграет семаковский бездарный Зенит!
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vka1970
1606784883
Вышел Дзюба на крыльцо Срукоблудить на цоцо Сунул руку,нет цоца Так и грохнулся с крыльца
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Hektor 84
1606826377
Не получится от позора отмазаться!
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