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    Травма Дзюбы оказалась несерьезной. Форвард «Зенита» полетит на матч с «Брюгге»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба полетит вместе с командой на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», сообщает журналист Вячеслав Короткин.

    Дзюба был заменен в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0). Уходя с поля, он держался за пах. Послематчевое обследование не выявило у форварда «Зенита» критических проблем.

    Сообщается, что в матче с «Брюгге» «Зенит» не сможет рассчитывать на защитника Данила Кругового и полузащитника Магомеда Оздоева.

    • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
    • Начало игры – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +578

      Хейтер Аларм 9 минут назад

      Дро**ть нужно меньше, тогда и пах не будет болеть

      0
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      Рейтинг: -717

      Синитсосит 33 минуты назад

      да не за пах он держался, просто встал член на мужиков, опять, передёрнул и всё

      0
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      Рейтинг: +19160

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Травма оказалась несерьёзной, как и сам футболист.

      0
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      Рейтинг: +43451

      portero 48 минут назад

      Лучшеб его подлечили, а то сил на футбол у него нет и желания играть тоже. Дзюба сдулся в ноль, пустышка на поде...

      0
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      Рейтинг: +5694

      САДЫЧОК 1 час назад

      Лучше бы не летел ! Опять убогая игра на этого др@чилу !

      2
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      Рейтинг: +2984

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Фас, тролли! Конкурс на самую веселую шутеху про онанизм открыт

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      Рейтинг: +6668

      Сильвербой > Ганнибал Лектор 1 час назад

      По просьбам желающих... Давай Артёмка, задрочи их там, своей тактикой и скоростью!!!

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