Директор «Аталанты»: «Миранчуку уже лучше, но он точно пропустит матч с «Мидтьюлландом»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука. Ранее хавбек сдал положительный тест на коронавирус.

«Алексею уже лучше, он идeт на поправку. Но он не сможет сыграть до следующего отрицательного результата теста на коронавирус.

Повторный тест на COVID-19 Миранчук должен сдать через шесть дней. Только после отрицательного результата он сможет выйти на поле и помочь нашей команде. Миранчук точно пропустит матч Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом», – приводит слова Сартори Metaratings.