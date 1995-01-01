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    Миранчук может пропустить матч с «Зальцбургом» из-за простуды

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может не сыграть с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов из-за простуды.

    По информации Metaratings, простуда хавбека «Локо» оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

    В субботу футболист пропустил матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Тогда все тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

    • Брат Антона Миранчука Алексей ранее заразился коронавирусом.
    • «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 1 декабря.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

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    Источник: Metaratings

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