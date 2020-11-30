Миранчук может пропустить матч с «Зальцбургом» из-за простуды

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может не сыграть с «Зальцбургом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов из-за простуды.
По информации Metaratings, простуда хавбека «Локо» оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.
В субботу футболист пропустил матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Тогда все тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.
- Брат Антона Миранчука Алексей ранее заразился коронавирусом.
- «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 1 декабря.
- Начало встречи – в 20:55 по Москве.
Источник: Metaratings