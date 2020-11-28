Миранчук пропустит матч с «Ахматом» из-за простуды. Тест на коронавирус – отрицательный

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не сыграет с «Ахматом» в 16-м туре РПЛ из-за простуды.
«Гилерме и Чорлука дисквалифицированы, а Антон Миранчук пропускает матч из-за простуды. Все тесты на коронавирус у него отрицательные», – сообщает пресс-служба клуба.
- Начало игры на «Ахмат Арене» – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Бериша и Мелкадзе выйдут у «Ахмата». Коченков, Камано и Эдер – в старте «Локомотива»
Источник: твиттер «Локомотива»