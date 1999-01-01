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    Бериша и Мелкадзе выйдут у «Ахмата». Коченков, Камано и Эдер – в старте «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавец, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.

    • Начало игры на «Ахмат Арене» – в 19:00 по московскому времени.
    • «Локомотив» идет на восьмом месте, «Ахмат» – на седьмом.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1863

      PAREVG. 2 часа назад

      Эдер, Камано, Мурило, Райкович...
      То есть игра 11 против 7.
      Лучше пацанов из молодежки поставить в состав, чем этих недоигроков.

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      Рейтинг: +18

      Теркчанин 2 часа назад

      Интересный ожидается матч,посмотрим кто победит.

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