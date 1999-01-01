Бериша и Мелкадзе выйдут у «Ахмата». Коченков, Камано и Эдер – в старте «Локомотива»

Эдер, Камано, Мурило, Райкович...
То есть игра 11 против 7.
Лучше пацанов из молодежки поставить в состав, чем этих недоигроков.
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавец, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.
«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Камано.
- Начало игры на «Ахмат Арене» – в 19:00 по московскому времени.
- «Локомотив» идет на восьмом месте, «Ахмат» – на седьмом.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.