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    Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о своем отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.

    – Проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова?

    – Конечно. Он ушел, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Да, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это одно и то же, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

    – Вы за его работой в «Спартаке» следите?

    – Он был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак» (смеется). Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся.

    – Это уже дерби, противостояние.

    – Конечно, конечно.

    – Но вы переживаете за его личные успехи?

    – Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть.

    Гончаренко – о Гайче: «В нашем чемпионате очень сложно адаптироваться»

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3541

      алдан2014 37 минут назад

      В одночасье пошла волна на Газизова. Значит мужик здорово работает. Пошли одновременно заказные статьи из всех помоек

      2
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      Рейтинг: +9283

      paracetamol 1 час назад

      В конюшне его тоже бы сожрали. Не ходите мальчики в Морковию гулять!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5637

      NewLife 1 час назад

      Лупоглазый, забирай его себе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1412

      Klaido 1 час назад

      тупой физрук вдруг научился без мата выражаться.... удивительное рядом...
      вчера поглядели вживую гений тренерской мысли - вдесятером у соперника было больше шансов... с этим физруком кони из проходной группы ЛЕ не выйдут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19084

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Шквал разговоров про Газизова, значит умеет мужик работать.

      2
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      Рейтинг: +7222

      piligrim1986 2 часа назад

      значит не зря ушел

      2
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      Рейтинг: +17627

      silver29 2 часа назад

      Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а — так, если сразу не разберешь, плох он или хорош......... (В.С. Высоцкий)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1412

      Klaido > silver29 1 час назад

      да, бульбашный физрук - пара для лысого чабана-физрука - две гондона

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11149

      alarm 2 часа назад

      уже в 10й раз за день стыдно за спартак!

      5
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      Рейтинг: +5033

      "supermax" > alarm 1 час назад

      и все никак не сдохнешь....живучая, падаль

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1412

      Klaido > alarm 1 час назад

      стыдно за твою маму и соседа ее мужа-рогоносца, а также за ее гинеколога, который опоздал с твоим абортом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11149

      alarm > "supermax" 1 час назад

      хряки, вот скажите: вы реально такие по жизни обиженные/ущербные, что на любой мой коммент будете хрюкать про "сдохнуть" и мамашек? проще быть не пытались? или у вас настолько ярко горит от осознания своей никчёмности, что ничего умнее провизжать неспособны?)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11149

      alarm > Klaido 1 час назад

      тебя тоже касается. и твоего супер интеллектуального высера, который может котироваться разве что в третьем классе.

      5
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      Рейтинг: +5033

      "supermax" > alarm 46 минут назад

      почему на каждый.....лично я конкретно на этот...просто одной падалью было бы меньше если бы ты кони двинул.....
      сделай доброе дело...сдохни а))

      0
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      Рейтинг: -411

      alarm_иг > alarm 43 минуты назад



      Вот эти слова шлюхиному сынку КПССоске адресуй. Ущербнее/ обиженее чем он, на сайте нет.

      0
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      Рейтинг: +11149

      alarm > alarm_иг 36 минут назад

      я прекрасно помню, что не он первый начал про мамашек. равно как помню и то, что считал вашу братию ущербной как раз из-за переходов на мать. в итоге, как я понимаю, "клин клином вышибают", поэтому он с вами на вашем языке разговаривает, отчего у вас очень сильно горит.

      2
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      Рейтинг: +1400

      alll-333 2 часа назад

      Дай человеку власть и поймешь: нормальный он илил нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17627

      silver29 > alll-333 2 часа назад

      Тут более уместно "доверяй, но проверяй".

      3
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      Рейтинг: +1844

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну и выигрывай, а болтать - то всякую х.... зачем.

      4
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      Рейтинг: +14243

      vladimir-7 > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Какой вопрос, такой ответ.

      0
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      Рейтинг: +1412

      Klaido > Иван Петров 1986 1 час назад

      он вчера уже "выиграл", гениальный физручишка .....

      1
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