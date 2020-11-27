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  • Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?»

Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?»

27 ноября 2020, 16:28
19

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о своем отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.

– Проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова?

– Конечно. Он ушел, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Да, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это одно и то же, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

– Вы за его работой в «Спартаке» следите?

– Он был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак» (смеется). Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся.

– Это уже дерби, противостояние.

– Конечно, конечно.

– Но вы переживаете за его личные успехи?

– Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть.

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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Гончаренко Виктор Газизов Шамиль
Комментарии (19)
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Иван Петров 1986
1606483923
Ну и выигрывай, а болтать - то всякую х.... зачем.
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Просто-333
1606485511
Дай человеку власть и поймешь: нормальный он илил нет
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piligrim1986
1606486024
значит не зря ушел
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DOCTOR PENALTY
1606487666
Шквал разговоров про Газизова, значит умеет мужик работать.
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paracetamol
1606490610
В конюшне его тоже бы сожрали. Не ходите мальчики в Морковию гулять!
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алдан2014
1606492070
В одночасье пошла волна на Газизова. Значит мужик здорово работает. Пошли одновременно заказные статьи из всех помоек
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ilichkadr
1606494752
"Он был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак»" Ганчаренко правильно сказал. Если в Уфе было дозволено всё и это всё держалось на Шамильке, то придя в свинарник надо работать по законам курятника:"плюй на ближнего,сри на нижнего, и смотри чтоб сверху не насрали". В свинарнике с приходом Лёни - Жизнь, где каждый хочет спихнуть ближнего и обосрать нижнего. P.S Чтож.......поглядим чем всё это закончится............
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JTherry
1606500151
Вите лучше "сделать лицо попроще" и комменты по-корректнее, чтобы не очень щеголять своей "конгениальностью"...)
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nik55
1606502586
колхозник стал много говорить
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Hektor 84
1606548900
Дурень! Ты лучше своими обязанностями занимайся. Так и Газизов может выразиться о тебе. Гончаренко был нормальным пока в ЦСКА не перешел. Говорит пиз дабол переживаю только за ЦСКА а остальное меня не интересует. Чего тогда другим кости перемывать? Газизов пошел туда где больше денег предложили. Причем здесь клубные пристрастия?
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