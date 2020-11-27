Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну рассказал о своем отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.

– Проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова?

– Конечно. Он ушел, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Да, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это одно и то же, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

– Вы за его работой в «Спартаке» следите?

– Он был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак» (смеется). Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся.

– Это уже дерби, противостояние.

– Конечно, конечно.

– Но вы переживаете за его личные успехи?

– Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть.

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