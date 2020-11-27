Гончаренко – о Гайче: «В нашем чемпионате очень сложно адаптироваться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Адольфо Гайча и его проблемах с адаптацией в РПЛ.

«В Гайче привлекало то, что он для своего роста достаточно быстрый, у него хорошо поставленный удар, он очень хорошо работает спиной к воротам соперника. Сейчас в прессе начинают писать, что я им недоволен, но здесь немного другая ситуация. Если Эджуке не до конца адаптировался к нашему чемпионату, то с Гайчем еще более сложная ситуации.

Он приехал из Аргентины, из маленького городка. Когда ты попадаешь в новую среду, новый для тебя язык, погодные условия, партнеры, питание, тебе нужно время на адаптацию. Особенно если ты молодой парень. Нельзя ждать сиюминутного результата, поэтому мы терпеливо к этому относимся.

Есть четкое представление: куда ни кинь серба, он через два дня будет говорить по-русски, по-английски, на любом языке. То же самое с бразильцами. Для сербов одна адаптация, для бразильцев – другая, для аргентинцев, возможно, третья.

Мы ежедневно контролируем питание Гайча, его вес, состав массы тела. Сейчас у него все планомерно снижается: вес, жир. Он знает, какой у него должен быть вес и процент мышц. Нужно убрать вот этот негатив, что если купили, то сразу должен давать результат. Если сразу давать результат, то покупать нужно Суареса. Или опорного полузащитника Пирло в его лучшие годы.

Если ты берешь молодого футболиста, нужно время на адаптацию, особенно учитывая то, что в нашем чемпионате очень сложно адаптироваться. Не каждый футболист – даже хороший – может адаптироваться в нашем чемпионате. Почему? Потому что в даже чемпионате Нидерландов, где более открытый футбол, проявить себя проще», – сказал Гончаренко.