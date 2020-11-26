Лига чемпионов. «Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Аталанте», Миранчук вышел на 85-й минуте; «Аякс» победил «Мидтьюлланд»

После разгрома от «Ливерпуля» в Италии «Аталанта» нанесла реванш в Англии. Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте.

«Ливерпуль» – первая команда Лиги чемпионов с 2009 года, выпустившая в старте трех тинейджеров-британцев. 11 лет назад это сделал «Арсенал».

«Аякс» дома разгромил датчан, которые утратили за два тура до финиша шансы на еврокубковую весну.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Иличич, 60; 0:2 – Госенс, 64.

Аякс (Нидерланды) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гравенберх, 47; 2:0 – Мазрауи, 49; 3:0 – Нерес, 66; 3:1 – Мабиль, 81 (с пенальти).

Удаления: нет – Святченко, 90+1.

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