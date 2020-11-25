Журналистка Первого канала Курбатова: «Широков трижды толкнул меня по дороге от суда до машины»

Бывший игрок сборной России Роман Широков сегодня посетил участок мирового судьи в Сокольниках в рамках дела об избиении арбитра Никиты Данченкова. На пути от здания до машины спортсмена сопровождали журналисты.

Рядом с Широковым шла журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую обвиняемый несколько раз толкнул локтем.

– Не толкайте меня, пожалуйста, – трижды повторила Курбатова, идя рядом с Широковым.

– Социальную дистанцию соблюдайте, и будет все нормально. Я вас не толкаю, – ответил ей спортсмен.

– Вы меня третий раз сталкиваете с бордюра.

– Вы десять раз дотронулись до меня, – закончил диалог Широков и сел в автомобиль.