Журналистка Первого канала Курбатова: «Широков трижды толкнул меня по дороге от суда до машины»

Бывший игрок сборной России Роман Широков сегодня посетил участок мирового судьи в Сокольниках в рамках дела об избиении арбитра Никиты Данченкова. На пути от здания до машины спортсмена сопровождали журналисты.
Рядом с Широковым шла журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую обвиняемый несколько раз толкнул локтем.
– Не толкайте меня, пожалуйста, – трижды повторила Курбатова, идя рядом с Широковым.
– Социальную дистанцию соблюдайте, и будет все нормально. Я вас не толкаю, – ответил ей спортсмен.
– Вы меня третий раз сталкиваете с бордюра.
– Вы десять раз дотронулись до меня, – закончил диалог Широков и сел в автомобиль.
- 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
- Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
- Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке 4 декабря.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»