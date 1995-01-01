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    Журналистка Первого канала Курбатова: «Широков трижды толкнул меня по дороге от суда до машины»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков сегодня посетил участок мирового судьи в Сокольниках в рамках дела об избиении арбитра Никиты Данченкова. На пути от здания до машины спортсмена сопровождали журналисты.

    Рядом с Широковым шла журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую обвиняемый несколько раз толкнул локтем.

    – Не толкайте меня, пожалуйста, – трижды повторила Курбатова, идя рядом с Широковым.

    – Социальную дистанцию соблюдайте, и будет все нормально. Я вас не толкаю, – ответил ей спортсмен.

    – Вы меня третий раз сталкиваете с бордюра.

    – Вы десять раз дотронулись до меня, – закончил диалог Широков и сел в автомобиль.

    • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
    • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке 4 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1294

      DMитрий 4 минуты назад

      А потом столько же раз присунул в машине.

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      Рейтинг: +1378

      GermanVo 10 минут назад

      Когда тебе под ноги лезут и специально провоцируют на это, то даже такой человек, как Бананамама прав в такой ситуации. Очередная неизвестная журналистишка хочет пропиариться за счёт скандала.

      0
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      Рейтинг: +129

      вальтер 79 34 минуты назад

      какой же человек гавно по своей сути да уж

      0
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      Рейтинг: +1817

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Ну вот и ромы все его гавно наружу вылезло. Великий игрок е... .

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      Рейтинг: +1431

      Валерий2705 1 час назад

      Широков конечно упырь. Но журналюги с самого "честного" Первого канала, да и большинство в нашей стране в погоне за горячим и хайпом, пойдут на любые свинские провокации изображая из себя жертву. Нисколько не жалко, спасибо, что не локтем в рыло херанул. И действительно, соц. дистанцию бы соблюдала, про которую по ящику только ленивый не кричит. Или неприкасаемых не касается?

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      Рейтинг: +1439

      kvm 1 час назад

      а мог бы по щам заехать...

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      Рейтинг: +11496

      KLIM777 1 час назад

      Я конечно все понимаю, что Широков это ублюдок. Но на видео четко видно, как эта мадам перекрывает дорогу идущему ублюдку, а сейчас она жалуется? В очередной раз можно убедиться, что журналисты достойны хорошего леща!

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