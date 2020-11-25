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  • Журналистка Первого канала Курбатова: «Широков трижды толкнул меня по дороге от суда до машины»

Журналистка Первого канала Курбатова: «Широков трижды толкнул меня по дороге от суда до машины»

25 ноября 2020, 19:39
20

Бывший игрок сборной России Роман Широков сегодня посетил участок мирового судьи в Сокольниках в рамках дела об избиении арбитра Никиты Данченкова. На пути от здания до машины спортсмена сопровождали журналисты.

Рядом с Широковым шла журналистка Первого канала Анна Курбатова, которую обвиняемый несколько раз толкнул локтем.

– Не толкайте меня, пожалуйста, – трижды повторила Курбатова, идя рядом с Широковым.

– Социальную дистанцию соблюдайте, и будет все нормально. Я вас не толкаю, – ответил ей спортсмен.

– Вы меня третий раз сталкиваете с бордюра.

– Вы десять раз дотронулись до меня, – закончил диалог Широков и сел в автомобиль.

  • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
  • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
  • Дело Романа Широкова рассмотрят в общем порядке 4 декабря.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Валерий2705
1606323707
Широков конечно упырь. Но журналюги с самого "честного" Первого канала, да и большинство в нашей стране в погоне за горячим и хайпом, пойдут на любые свинские провокации изображая из себя жертву. Нисколько не жалко, спасибо, что не локтем в рыло херанул. И действительно, соц. дистанцию бы соблюдала, про которую по ящику только ленивый не кричит. Или неприкасаемых не касается?
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Иван Петров 1986
1606324165
Ну вот и ромы все его гавно наружу вылезло. Великий игрок е... .
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вальтер 79
1606325418
какой же человек гавно по своей сути да уж
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GermanVo
1606326858
Когда тебе под ноги лезут и специально провоцируют на это, то даже такой человек, как Бананамама прав в такой ситуации. Очередная неизвестная журналистишка хочет пропиариться за счёт скандала.
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mdu86
1606329183
Новость, которую мы заслужили...
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Plyash
1606330352
Аня,в дальнейшем,не подходите к моральному уроду,а то он и на женщину руку(ногу)поднять может.Берегите себя.
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Бриг
1606330789
Провокаторша, б. Лезет и лезет.
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Skull_Boy
1606330868
Так надо было ей разок другой уе_бать, может дошло бы до нее, хотя не факт
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Дядя Серёжа
1606354142
Широков может и козёл, но эта суч.а.
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Просто-333
1606357584
Писать более не о чем. Осталась тока о бездарной журналистке- провокаторше
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