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На Широкова завели уголовное дело

15 сентября 2020, 11:29
12

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может попасть за решетку. На него завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

Широков избил судью Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительского матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного». Перед этим он обматерил арбитра.

Теперь Широкову грозят исправительные работы или заключение под стражей.

Арбитр Данченков: «Последствия от удара Широкова могли быть фатальными»

Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

Источник: Baza
Россия Широков Роман
Комментарии (12)
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alp
1600164646
широков психованое быдло.. ему давно уже пора было "леща" выписать.. пусть теперь понервничает, говнюк...
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DOCTOR PENALTY
1600164687
"Постой паровоз, не стучите колёса".... Эх, Рома-Рома, лучше б ты сидел дома!
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zenitforever2015
1600166701
Руки проч от дедовского пацана.....
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plehanov6
1600166907
Помнится, этот широков, чуть-ли не по фене со многими базарил, и, интервью давал в том же стиле! Пусть теперь по фене на "хате" пообщается в том же тоне!!! Посмотрим, какой он крутой там будет!!!
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Граф2019
1600168969
до свистелся Ромашишка...
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порт
1600173246
Будет с Узбеками подметать улицы.
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омск55
1600175145
Давно широкову надо было корону сбить. Может сейчас опустится на землю
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lidaratatueva
1600177996
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zigbert
1600179888
Скорей всего откупится.
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polt
1600181360
Уж очень долго дело раскручивают, похоже потихоньку замнут.
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