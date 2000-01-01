Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    На Широкова завели уголовное дело

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может попасть за решетку. На него завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

    Широков избил судью Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительского матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного». Перед этим он обматерил арбитра.

    Теперь Широкову грозят исправительные работы или заключение под стражей.

    Арбитр Данченков: «Последствия от удара Широкова могли быть фатальными»

    Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +716

      Граф2019 57 минут назад

      до свистелся Ромашишка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      plehanov6 1 час назад

      Помнится, этот широков, чуть-ли не по фене со многими базарил, и, интервью давал в том же стиле! Пусть теперь по фене на "хате" пообщается в том же тоне!!! Посмотрим, какой он крутой там будет!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      zenitforever2015 1 час назад

      Руки проч от дедовского пацана.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13184

      silver29 1 час назад

      Любительский матч, на приз Тины Канделаки ? Ромка на кой тебе было так нервничать ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +844

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Браво, 213 переделали в 115.
      Интересно он много отвалил?
      =)))
      Как игрока, я его уважаю.
      А вот гос обвинителя, как профоссиОНАЛА, усраться можно.
      =)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18205

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Постой паровоз, не стучите колёса".... Эх, Рома-Рома, лучше б ты сидел дома!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6496

      alp 2 часа назад

      широков психованое быдло.. ему давно уже пора было "леща" выписать.. пусть теперь понервничает, говнюк...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11015

      KLIM777 3 часа назад

      Кокорина и Мамаева мурыжили долгое время. Причем они не нанесли подобного вреда здоровью.

      Широков же находится даже не в СИЗО. Вот вам и вся разница. Либо чиновник обосарный, либо обычный парень-судья.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      altezzik > KLIM777 2 часа назад

      Водителя Кокорин и Мамаев хорошо побили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1746

      Чермындыр > altezzik 2 часа назад

      с водилой там вроде быстро они договорились о компенсации

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11015

      KLIM777 > altezzik 2 часа назад

      Сели они вовсе не из-за водителя. Сели они из-за показательной порки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2329

      Semenycch 3 часа назад

      Не прошло и года!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79102
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru