На Широкова завели уголовное дело

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может попасть за решетку. На него завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

Широков избил судью Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительского матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного». Перед этим он обматерил арбитра.

Теперь Широкову грозят исправительные работы или заключение под стражей.

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