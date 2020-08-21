Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым во время любительского матча, рассказал, как сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста.

«Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой – адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео – благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – (наказание) от 20 лет. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», – заявил адвокат.

Широков избил судью за показанную красную карточку.

Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»