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  • Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

21 августа 2020, 14:28
44

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым во время любительского матча, рассказал, как сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста.

«Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой – адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео – благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – (наказание) от 20 лет. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», – заявил адвокат.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»

Источник: «Москва FM»
Россия Широков Роман
Комментарии (44)
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derrik2000
1598010709
Во БАБЛИЩА СГРЕБУТ эти фуфлыжники! DDD "Покушение на убийство из хулиганских побуждений"))))))))))))))))))))))))) - этот бред адвокатишка несёт для того, чтобы растрясти как грушу этого Данченкова и его родственников плюс самопиар для дилетантов.
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sochi-2013
1598011252
Все (здесь) вдруг заволновались за карман Широкова. Да если его до нитки оберут, то это другим "публичным людям" , может быть, пойдет впрок. (хотя его Тотоша с Кокошей ничему не научили)
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neveldomha
1598012275
Тогда он должен был руки сломать, вместо головы Но ведь не сломал. Уж слишком много адвокатов-клоунов развелось. Позорят и свою профессию и своих коллег.
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Ганнибал Лектор
1598012801
Ну если Кокорин сел за царапину, то Широкову пора сухари сушить
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SLADE2020
1598016269
Судья-позорник и адвокат ему под стать! Действительно, почему покушение на убийство? давайте сразу - измена Родине. А если серьезно, то Широков в первый раз, как я его помню поступил нормально, по пацански! А теперь его за это в колонию? Ну уж нет, дудки! Потерпевший, иди в спортзал и качайся, если слабак! Позорная твоя душонка!
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Artemka444
1598017195
да уж так любой удар можно трактовать!!! я не одобряю действия Широкова но это уже через чур!!! Просто побольше откуп даст вот и всё!!! Тем более было бы что то серьёзное,то забрали бы уже давно!!!!
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морозз
1598019858
Если боксёр в драке убивает оппонента, то ему за то что он боксёр... прилетает по совокупности ещё тройку лет! Наверное это тоже должно касаться и футболистов! Широков негодяй и конченный человек, с такой звериной жестокостью избивать человека...это просто тяжело представить!
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alp
1598023564
тактически все верно... закончится все примирением сторон с выплатой энной суммы денег. я так думаю
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Валерий2705
1598024865
Пхахахаха. Надо было ещё найти у судьи какие нибудь корни и приписать экстремизм. Да, Широков редкостный п.и.д.о.р, и за свои действия должен понести суровое наказание, но если бы у нас на каждого, кто на любительском уровне судье в жбан прописывал, вешали покушение на убийство, то половина любителей бы уже сидела. Не один нормальный судья, такую статью не припишет. Захотел адвокатишка, на общественном резонансе бабла срубить побольше с Ромы - банана.
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Arrow10
1598043182
Я один не пойму наш суд , реальных убийц они на условки садят , а тут избил человека и на тебе 10 лет( это пока что просто на словах адвоката) , ты типо покушался на убийство.Понятно , что Широков не ангел.Хотя в сейчашнем времени уже ничему не удивишься , скоро сажать будут за то , что пернул не в том месте.
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