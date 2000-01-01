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    Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым во время любительского матча, рассказал, как сторона истца квалифицирует действия бывшего футболиста.

    «Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой – адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео – благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений.

    Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой. Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

    Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – (наказание) от 20 лет. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», – заявил адвокат.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
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    Источник: «Москва FM»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +16311

      bset 23 секунды назад

      Надеюсь, отстоят правоту и Широков поедет подумать. Удар в лицо я еще могу понять. А вот удар лежачего человека с носка в голову со всей силы профессиональным футболистом - это уже за гранью. Если бы не руки перед лицом, вбил бы лицевую кость в мозг и все, нет человека. Вряд ли кто-то из судей рассчитывает, что их убьют во время выполнения их деятельности, которая не несет в себе никаких рисков для здоровья.

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      Рейтинг: +3832

      sochi-2013 3 минуты назад

      Все (здесь) вдруг заволновались за карман Широкова. Да если его до нитки оберут, то это другим "публичным людям" , может быть, пойдет впрок. (хотя его Тотоша с Кокошей ничему не научили)

      -1
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      Рейтинг: +10011

      derrik2000 > sochi-2013 1 минуту назад

      Тыв хоть ЧИТАЕШЬ то, что пишут или так... через букву? )))))))))))))

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      Рейтинг: +10011

      derrik2000 12 минут назад

      Во БАБЛИЩА СГРЕБУТ эти фуфлыжники! DDD
      "Покушение на убийство из хулиганских побуждений"))))))))))))))))))))))))) - этот бред адвокатишка несёт для того, чтобы растрясти как грушу этого Данченкова и его родственников плюс самопиар для дилетантов.

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      Рейтинг: +8246

      ilichkadr > derrik2000 6 минут назад

      Ясный перец, чтобы Ромку испугать и бабла побольше срубить.
      P.S. Похоже, что адвокатишка в переходе метро купил себе диплом.

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      Рейтинг: +228

      n1hat > derrik2000 5 минут назад

      Всё у вас даунов склоняется к пиару. На.уй ты это вообще высрал?

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      Рейтинг: +10011

      derrik2000 > ilichkadr 5 минут назад

      Похоже, что и правда купил диплом.

      -1
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      Рейтинг: +10011

      derrik2000 > n1hat 4 минуты назад

      Скройся, малолетка прыщавая, чтобы тебя не видно было.

      -1
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      Рейтинг: +996

      ruded 13 минут назад

      "Покушение на убийство" - адвокат идет по пути, где можно побольше срубить с виновного. Широкову нужно пройти обследование, чтобы доказать, что был в состоянии аффекта и не контролировал вспышки гнева. Дешевле обойдется.

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      Рейтинг: +3832

      sochi-2013 > ruded 11 минут назад

      И пьян в *овно.

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      ...
      Рейтинг: +16311

      bset > ruded 3 минуты назад

      Удара было два - такое вряд ли квалифицируют как состояние аффекта

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      Рейтинг: +981

      petr69 > ruded 2 минуты назад

      в дурке немного полежать необходимо наверное

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      Рейтинг: +11157

      Garrincha58 19 минут назад

      можно хоть что придумать адвокаты это умеют особенно если там присутствуют публичные люди

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      Рейтинг: +3832

      sochi-2013 > Garrincha58 9 минут назад

      Именно "публичные люди" должны вести себя по-людски. В любой ситуации!

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