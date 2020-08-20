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  • Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»

Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»

20 августа 2020, 18:15
32

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на атаку Романа Широкова на судью в матче любительских команд на прошлой неделе. Федотов нанес бы ответный удар.

«На месте Данте (прозвище избитого судьи Никиты Данченковаприм. «Бомбардира») должен быть я. Чтобы ему *** (ударить – прим. «Бомбардира») прям там, на поле. Любительская лига – что хочу, то и делаю.

Он бы со мной такого не сделал. Во-первых, обоссался бы даже бы перед тем, как я вышел их судить. Можно было получить [от меня] на опережение в *** (лицо – прим. «Бомбардира»)» – сказал Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

  • Василий Уткин назвал Широкова говном.
  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Данченков помимо судейства сам играет в футбол среди любителей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Широков Роман Федотов Игорь
Комментарии (32)
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CSKA471
1597937962
Блин по поему Федотов серьёзно сидит на тяжелых
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Ганнибал Лектор
1597938361
Рэмбо со свистком. Не пойму, в чем сложность? Забей с Широковым стрелу, лейтенант диванных войск
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житель СПб
1597938583
Это речь бывшего судьи, пусть и футбольного? Он вообще адекватен?
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GreyDM
1597939932
Даёшь битву алкаша(федот) против буйного неадеквата(ромка-псих), даже не знаю на кого ставить))) а, пусть друг друга поубивают...
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vladik12
1597940534
Так зарубитесь раз на раз, застримьте это на ютубе, пригласите рекламодателей. Кучу зайцев убьете: потеху устроите; выясните, кто круче; деньги поднимите.
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serhio80
1597941283
Борат и аларм: мы бы отсосали у Широкова прямо на поле
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DOCTOR PENALTY
1597941934
Момент истины для нашего родного правосудия, для власти: чиновника стулом - в тюрьму, а простого судью профессионально ногой в лицо - это как?..
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paracetamol
1597959487
Здоров махать кулаками до драки. А была бы драка - сам обоссался бы!
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_Marqella_
1597970184
Я как прочитала,меня аж улыбнуло,это провакация...Здесь этот (долбодятел) Федотов если он не трус,должен предложить Широкову спарринг официально...было бы весело..а так то все языком молотить готовы кому он что может дать на опережение...
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balam
1597986628
буйный и дерзкий.сколько лет пациенту,подскажите
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