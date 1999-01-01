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    Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на атаку Романа Широкова на судью в матче любительских команд на прошлой неделе. Федотов нанес бы ответный удар.

    «На месте Данте (прозвище избитого судьи Никиты Данченковаприм. «Бомбардира») должен быть я. Чтобы ему *** (ударить – прим. «Бомбардира») прям там, на поле. Любительская лига – что хочу, то и делаю.

    Он бы со мной такого не сделал. Во-первых, обоссался бы даже бы перед тем, как я вышел их судить. Можно было получить [от меня] на опережение в *** (лицо – прим. «Бомбардира»)» – сказал Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт».

    • Василий Уткин назвал Широкова говном.
    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Данченков помимо судейства сам играет в футбол среди любителей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3831

      sochi-2013 13 секунд назад

      Теперь ё п т дома будет сидеть.
      По-хорошему, конечно, годик бы ему посидеть в другом месте.

      0
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      Рейтинг: +994

      ruded 8 минут назад

      ждем боя между Федотовым и Широковым в рамках "боев без правил" на канале МатчТВ

      1
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      Рейтинг: +41047

      portero 12 минут назад

      Ждем продолжение словестной дуэли или Рома уже опустошился?

      0
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      Рейтинг: +17903

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Момент истины для нашего родного правосудия, для власти: чиновника стулом - в тюрьму, а простого судью профессионально ногой в лицо - это как?..

      0
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      Рейтинг: +21326

      пьяныйхоровод 15 минут назад

      У-тю-тю . Ктё это у нас такой грзёный ? Обоих в октогон и пусть из него выйдет только один . В другом полуфинале пусть василиса дудкина vs канделачка сойдутся .

      1
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      Рейтинг: +10008

      derrik2000 19 минут назад

      Не перевелись ещё на Руси богатыри! ))
      Но лучше бы судил Валуев. ))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +21326

      пьяныйхоровод > derrik2000 1 минуту назад

      Валуев Зенит поддерживает .

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      Рейтинг: +2811

      serhio80 23 минуты назад

      Борат и аларм: мы бы отсосали у Широкова прямо на поле

      -1
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      Рейтинг: +980

      yarik1_78 25 минут назад

      Пошла жара в хату!

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      Рейтинг: +347

      Йост 27 минут назад

      Такой может за себя постоять...

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      Рейтинг: +3867

      морозз 32 минуты назад

      Это не судья а какой то терминатор блин, Рома теперь наверное должен спрятаться головой в песок, как австралийский страус!

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