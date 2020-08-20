Судья Федотов – об избиении Широковым арбитра: «Я бы *** Широкову прямо на поле. Меня бы он не ударил, потому что обоссался бы еще до матча»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на атаку Романа Широкова на судью в матче любительских команд на прошлой неделе. Федотов нанес бы ответный удар.

«На месте Данте (прозвище избитого судьи Никиты Данченкова – прим. «Бомбардира») должен быть я. Чтобы ему *** (ударить – прим. «Бомбардира») прям там, на поле. Любительская лига – что хочу, то и делаю.

Он бы со мной такого не сделал. Во-первых, обоссался бы даже бы перед тем, как я вышел их судить. Можно было получить [от меня] на опережение в *** (лицо – прим. «Бомбардира»)» – сказал Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт».