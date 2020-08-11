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  • Уткин – судье Данченкову: «Не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся мухи, а мужчины перешагивают»

Уткин – судье Данченкову: «Не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся мухи, а мужчины перешагивают»

11 августа 2020, 17:44
14

Блогер Василий Уткин прокомментировал нападение бывшего игрока сборной России Романа Широкова на судью Никиту Данченкова.

«Мне обрушили директ инсты – выскажись о Широкове. Ну, ок. Не поймите, что нехотя – просто иногда удивляет, как важно многим из вас высказывание по поводу совершенно ясному. Ну, совершенно. Потому что я не представляю, как этот трэш можно как-то вариативно оценить. В чем тут выбор... Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошел в историю как «тот парень, которого Рома ушатал». Хотя для кого-то непременно так останется. Но я мысленно аплодирую этому пацану.

Он судья. Может, и ошибся. Но мы же ситуации, когда уже все слова, при этом сказанные, известны. И видос все посмотрели. И укрупнение на видосе сделано. Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает, от Широкова, что если красная, он его сейчас *** [ударит], и рядом еще возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краев не видит, а этого парня. А он просто вышел судить и судит, как умеет. И что он делает? Посмотрите видос. Он показывает красную.

Повторите этот жест. Поднимите так руку. Другую вниз по шву. Ну, примерно. Вы беззащитны. Вы раскрыты. А он же не только слова, он же еще и глаза Романа при этом видит. Ну, и этот Никита, он мне, знаете, не кажется дураком таким совсем уж. Ему достаточно лет, чтобы понять: выбора-то нет, ему сейчас *** [даст по лицу] спортивный дядька с удобной руки. И он раскрывается. Делает свое дело, как он это понимает. Представьте, если б струсил. Стал бы анекдотом на всю жизнь. Посмешищем. Думаю, он даже этого понять не успел.

Навстречу потерявшей края звезде, которой, понятное дело, ничего за это не будет, и рядом другая легенда, она тоже против тебя, и не исключено, что тоже добавит с удобной, да он на них мальчишкой смотрел и за кого-то из них точно болел, потому что Широков оприходовал все команды и хоть где-то должно было совпасть. Этот парень вытягивает руку с картонкой вверх. Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество.

Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Может быть, и всегда был, но я всегда его не знал. И да, я рад это произнести, и тоже уберу руки за спину, Рома, когда ты мне это предъявишь. Это история про Никиту Данченкова. Черт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита – не это слово. И не надо подавать на Широка в суд. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Широков избил судью во время матча любительских команд

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Любительский футбол Широков Роман
Комментарии (14)
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alp
1597157470
редко уткин говорит дело.. тут исключение... судье здоровья и успехов.
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GreyDM
1597158048
вот Вася, как обычно,когда трезвый-адекватные вещи говорит... а прибухнувшего Васю нельзя к компу подпускать)))
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dim29
1597158364
да не получится уже,побои сразу снял,так что на счёт мужчины слишком громко сказано,т.к. побои мужики сразу не идут снимать.А что касаемо Широкова,то что говно я думаю все адекватные болелы и так знают.
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Сильвербой
1597158519
Еще раз повторю, жаль что этот парень не оказался мастером спорта по единоборствам! С удовольствием бы посмотрел на раскрошенные **..ники Широкова и Тихонова!!!
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Axe111
1597162167
Прав! Поох****** эти псевдо футболеры
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moskowcity-petrv
1597162299
Надо было,челюсть сломать Роману.и терпилой,был бы он)
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Алехсбургер.
1597167782
да тут бы я подписался на Васю всецело.... Чётко,безинвективно и компактно.
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морозз
1597173439
Круто и справедливо, но меня очень расстроил Тихонов...очень!
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ignommaheakext
1597173470
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Psih86
1597173603
Тихонов для многих легенда и образец для подражания, а в итоге чертило как и Широков.
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