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    Уткин – судье Данченкову: «Не надо подавать на Широкова в суд. С говном судятся мухи, а мужчины перешагивают»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал нападение бывшего игрока сборной России Романа Широкова на судью Никиту Данченкова.

    «Мне обрушили директ инсты – выскажись о Широкове. Ну, ок. Не поймите, что нехотя – просто иногда удивляет, как важно многим из вас высказывание по поводу совершенно ясному. Ну, совершенно. Потому что я не представляю, как этот трэш можно как-то вариативно оценить. В чем тут выбор... Я хочу сказать про Никиту Данченкова. Который судил. Потому что сейчас мне представляется важным, чтобы он не вошел в историю как «тот парень, которого Рома ушатал». Хотя для кого-то непременно так останется. Но я мысленно аплодирую этому пацану.

    Он судья. Может, и ошибся. Но мы же ситуации, когда уже все слова, при этом сказанные, известны. И видос все посмотрели. И укрупнение на видосе сделано. Поставьте себя на место Никиты. Он пацан. На него вызверяется Роман Широков. На красную вызверяется. Парень лезет за карточкой. И тут дополнительно узнает, от Широкова, что если красная, он его сейчас *** [ударит], и рядом еще возникает легендарный Андрей Тихонов, который вроде вразумляет, но не Широкова, который никаких краев не видит, а этого парня. А он просто вышел судить и судит, как умеет. И что он делает? Посмотрите видос. Он показывает красную.

    Повторите этот жест. Поднимите так руку. Другую вниз по шву. Ну, примерно. Вы беззащитны. Вы раскрыты. А он же не только слова, он же еще и глаза Романа при этом видит. Ну, и этот Никита, он мне, знаете, не кажется дураком таким совсем уж. Ему достаточно лет, чтобы понять: выбора-то нет, ему сейчас *** [даст по лицу] спортивный дядька с удобной руки. И он раскрывается. Делает свое дело, как он это понимает. Представьте, если б струсил. Стал бы анекдотом на всю жизнь. Посмешищем. Думаю, он даже этого понять не успел.

    Навстречу потерявшей края звезде, которой, понятное дело, ничего за это не будет, и рядом другая легенда, она тоже против тебя, и не исключено, что тоже добавит с удобной, да он на них мальчишкой смотрел и за кого-то из них точно болел, потому что Широков оприходовал все команды и хоть где-то должно было совпасть. Этот парень вытягивает руку с картонкой вверх. Это лучший момент российского футбольного сезона. Потому что в этом долг, как он это понимает, и большое мужество.

    Это не про Широкова история, он давно говна кусок. Может быть, и всегда был, но я всегда его не знал. И да, я рад это произнести, и тоже уберу руки за спину, Рома, когда ты мне это предъявишь. Это история про Никиту Данченкова. Черт знает, какой он судья. Знаю точно, кем он не является. Судей не любят, и вы сами знаете, что им кричат с трибун. Так вот Никита – не это слово. И не надо подавать на Широка в суд. С говном судятся только мухи, а мужчины перешагивают», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Широков избил судью во время матча любительских команд

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +195

      шеффилд таун 6 минут назад

      ВАСЯ,ВАСЯ!!! ВНАТУРЕ ВАСЯ!!! А СУДЬЯ НА ЧТО НАСУДИЛ, ТО И ПОЛУЧИЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1956

      Genz 15 минут назад

      Вася, кроме оскорбления,ума в текст не добавил. Жирная свинья сегодня не в ударе.
      Судья судиться обязан,если хочет сохранить свою репутацию
      А Васе желаю сдохнуть

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      Рейтинг: +694

      moskowcity-petrv 34 минуты назад

      Надо было,челюсть сломать Роману.и терпилой,был бы он)

      0
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      Рейтинг: +2502

      Axe111 36 минут назад

      Прав! Поох****** эти псевдо футболеры

      0
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      Рейтинг: +6266

      Сильвербой 1 час назад

      Еще раз повторю, жаль что этот парень не оказался мастером спорта по единоборствам! С удовольствием бы посмотрел на раскрошенные **..ники Широкова и Тихонова!!!

      2
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      Рейтинг: +287

      dim29 1 час назад

      да не получится уже,побои сразу снял,так что на счёт мужчины слишком громко сказано,т.к. побои мужики сразу не идут снимать.А что касаемо Широкова,то что говно я думаю все адекватные болелы и так знают.

      2
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > dim29 1 час назад

      не нужно наших бывших помоешных аскарблять, хотя бывших наших не бывает, но все равно мы бамжевики если что высунимся какие мы тебе адыкваты

      2
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      Рейтинг: +592

      GreyDM 1 час назад

      вот Вася, как обычно,когда трезвый-адекватные вещи говорит... а прибухнувшего Васю нельзя к компу подпускать)))

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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > GreyDM 1 час назад

      вася иногда говорит очень дельно, если не читать с чужих слов его заявления, а именно смотреть, его футбольный клуб очень даже не плох

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      Рейтинг: +53

      Dr.Metal 1 час назад

      Василий Уткин был отличным комментатором, которого было приятно послушать. Но все, что идёт от него последние годы, как то поднадоело уже

      0
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      Рейтинг: +5748

      alp 1 час назад

      редко уткин говорит дело.. тут исключение... судье здоровья и успехов.

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