Широков избил судью во время матча любительских команд

"Это был короткий Роман любви моей
Это был красивый обман - игра теней
Далеко ушёл караван случайных дней
Где они растаяли, кто теперь знает
Это увлекательный был аттракцион
Так ещё никто не шутил, каков ган.он..
....полу(С)
Манит, манит, манит карусель...
И кто теперь "дебилы"?
Бывший капитан сборной России Роман Широков напал на арбитра.
Инцидент произошел сегодня во время матча любительских команд.
Экс-полузащитник ударил судью по лицу.
- Широков завершил карьеру в 2016 году.
- Большую ее часть он провел в «Зените» (2008-2014).
- С 2008 по 2016 год выступал за сборную России.
Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.Ударил по лицу, пошeл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020