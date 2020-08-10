Широков избил судью во время матча любительских команд

Бывший капитан сборной России Роман Широков напал на арбитра.

Инцидент произошел сегодня во время матча любительских команд.

Экс-полузащитник ударил судью по лицу.

Широков завершил карьеру в 2016 году.

Большую ее часть он провел в «Зените» (2008-2014).

С 2008 по 2016 год выступал за сборную России.