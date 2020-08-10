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    Широков избил судью во время матча любительских команд

    Бывший капитан сборной России Роман Широков напал на арбитра.

    Инцидент произошел сегодня во время матча любительских команд.

    Экс-полузащитник ударил судью по лицу.

    • Широков завершил карьеру в 2016 году.
    • Большую ее часть он провел в «Зените» (2008-2014).
    • С 2008 по 2016 год выступал за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1085

      Алехсбургер. 44 секунды назад

      "Это был короткий Роман любви моей
      Это был красивый обман - игра теней
      Далеко ушёл караван случайных дней
      Где они растаяли, кто теперь знает

      Это увлекательный был аттракцион
      Так ещё никто не шутил, каков ган.он..
      ....полу(С)

      Манит, манит, манит карусель...
      И кто теперь "дебилы"?



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      Рейтинг: +2059

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      А вот интересно, он ему сказал что-то в духе "нафиг ты приехал, надо было дома сидеть, ё*та"?

      0
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      Рейтинг: +4431

      порт 3 минуты назад

      Кокоша проведёт ликбез про зону.

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      Рейтинг: +9478

      derrik2000 6 минут назад

      Всё!
      Теперь Широков может спать спокойно - МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
      ))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6440

      alarm 7 минут назад

      наверное судья спартач)

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      Рейтинг: +3577

      "supermax" > alarm 5 минут назад

      или как ты - долбач , например))

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      Рейтинг: +6440

      alarm > "supermax" 4 минуты назад

      а может он узнал, что судья водит тебя в баню)

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      Рейтинг: +3577

      "supermax" > alarm 3 минуты назад

      или все-таки долбач?

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      Рейтинг: +2020

      giluxa1963 7 минут назад

      еще одно подтверждение того что на матч канал преглашают одних уродов

      1
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      Рейтинг: +3577

      "supermax" 7 минут назад

      хоть не стулом

      0
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      Рейтинг: +560

      Taps 14 минут назад

      А Федун так мог бы ?

      0
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      Рейтинг: +1139

      almanev 14 минут назад

      Всегда считал Широкова идиотом, оказалось был прав

      2
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      Рейтинг: +6229

      Сильвербой > almanev 12 минут назад

      А по его выступлениям в эфирах это не видно было?

      3
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      Рейтинг: +6229

      Сильвербой 15 минут назад

      Ну это же не политик, ничего страшного! Это политики у нас неприкасаемые, а с этим прокатит!

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