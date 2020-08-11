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  • Избитый Широковым арбитр заявил на экс-игрока сборной России в полицию

Избитый Широковым арбитр заявил на экс-игрока сборной России в полицию

11 августа 2020, 19:15
25

Арбитр Никита Данченков обратился в полицию по факту телесных повреждений, нанесенных ему бывшим игроком сборной России Романом Широковым во время любительского матча. Информацию сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим еe. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.

Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьeзно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.

Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой инстаграм, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», – сказал Французов ТАСС.

  • Василий Уткин назвал Широкова говном.
  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Данченков помимо судейства сам играет в футбол среди любителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (25)
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Сильвербой
1597164126
Правильно сделал! Ублюдки должны отвечать за свои поступки!
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Алехсбургер.
1597166601
ес.! хана быдлану комментатору.
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polt
1597167592
Так распустить себя на поле... Явно бухой играл.
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portero
1597167945
надо Рому наказать...
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zigbert
1597171044
О том что Широков человек неуравновешенный знали давно. Здесь же налицо хулиганские действия, попадающие под статью.
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Semargl18
1597171517
Правильно. Нехер прощать.
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морозз
1597173164
Смотрел видео...Широков какой то зверюга, сначала правый боковой со всей дури а потом добавка ногой по лежачему! Кокорин со своим стулом просто отдыхает!
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ignommaheakext
1597173466
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Стаz
1597174374
Терпила, захотела поиметь денег. Все видели, что он напал, но никто не поинтересовался, что за ситуация там была, может судья спецом провоцировал
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ZENIT***
1597178119
Смотрел видео,,, лежачего,по голове,как по мячу,,,это 100% статья!Рома при.х.уел!!!
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