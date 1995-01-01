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    Избитый Широковым арбитр заявил на экс-игрока сборной России в полицию

    Арбитр Никита Данченков обратился в полицию по факту телесных повреждений, нанесенных ему бывшим игроком сборной России Романом Широковым во время любительского матча. Информацию сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

    «Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим еe. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.

    Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьeзно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.

    Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой инстаграм, ну и что? Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит? Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», – сказал Французов ТАСС.

    • Василий Уткин назвал Широкова говном.
    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Данченков помимо судейства сам играет в футбол среди любителей.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6267

      Сильвербой 4 минуты назад

      Правильно сделал! Ублюдки должны отвечать за свои поступки!

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      Рейтинг: +195

      шеффилд таун 13 минут назад

      КОЗЕЛ!!! ИГРАТЬ НАДО ,А НЕДОНОСЫ МУСОРАМ КАТАТЬ.

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