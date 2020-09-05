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  • Арбитр Данченков: «Последствия от удара Широкова могли быть фатальными»

Арбитр Данченков: «Последствия от удара Широкова могли быть фатальными»

5 сентября 2020, 17:50
26

Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, в ходе дачи показаний акцентировал внимание, что футболист мог его убить.

«Я достал красную карточку из заднего кармана шорт и показал еe игроку. Когда я показал красную карточку, Широков сразу же бросился на меня и нанeс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения. Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова. В этот момент Широков целенаправленно нанeс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришeлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Широков разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришeлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 км/час, о чeм ему хорошо известно.

Все удары отчeтливо видны на видеосъeмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещe удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мeртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации. Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти Широковым», – приводит слова Данченкова Baza.

Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

Источник: Baza
Россия Широков Роман
Комментарии (26)
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Plyash
1599320341
Подонок великовозрастный,а почему он не под следствием?Кто -нибудь знает что-нибудь?
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NewLife
1599321542
Мне что-то напоминает, когда бьют тех, кто не может дать сдачи, и те, кто бьёт, это знают. Широков просто негодяй. Хотелось бы, чтобы он также на Хабиба вспылил.
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Алехсбургер.
1599321923
Малыш.футбол-игра мужчин..))Не хнычь. Если серьезно,то надо динозаврика по суду приземлить.годика на полтора..Условно.
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evgevg13
1599322902
Широкова не оправдываю. Но до чего мужики деградировали. Данченкову бы платьице одеть да на посиделки на завалинку.
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алдан2014
1599323372
Кока с кентами просто ангелы,в сравнении с Широковым
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vsespartak01
1599329119
СТЫДНО ОЧЕНЬ ЗА ЗЕНИТ С ЕГО КЛОНАМИ ******* -ШАКАЛАМИ!ВСЯКИМИ ПСАМИ ПУДЕЛЯМИ АЛАРМОБОРАТАМИ !ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У НОРМАЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ!СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ!ВАМ НЕ СТЫДНО ,ЧТО ЗА ВАС ТАКИЕ НЕДО ВАС ПОГАНЯТ?ВАС ПОЗОРЯТ!НАЗЫВАЮТСЯ НЕ ПОЙМИ ЧЕМ И ВАС ЖЕ ПОДСТАВЛЯЮТ!???
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hunta
1599330651
Ширинко..., Широков, давно напрашивался на "цугундер", он его и заслужил. Теперь дело довести до реального наказания.
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Александ1982
1599332776
Футболист нашего поколения миллионеров, он и ему подобные друзья, давно их порой опустить на землю или еще ниже
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атеист
1599332928
У меня вопрос не совсем по теме, к админам, почему за печать caps-ми не банят? Задолбали.......
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SanInstructor
1599334048
как я провёл лето...
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