Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, в ходе дачи показаний акцентировал внимание, что футболист мог его убить.

«Я достал красную карточку из заднего кармана шорт и показал еe игроку. Когда я показал красную карточку, Широков сразу же бросился на меня и нанeс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения. Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова. В этот момент Широков целенаправленно нанeс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришeлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

Этим сильным ударом Широков разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришeлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 км/час, о чeм ему хорошо известно.

Все удары отчeтливо видны на видеосъeмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещe удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мeртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации. Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти Широковым», – приводит слова Данченкова Baza.

Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»