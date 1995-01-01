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    Арбитр Данченков: «Последствия от удара Широкова могли быть фатальными»

    Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, в ходе дачи показаний акцентировал внимание, что футболист мог его убить.

    «Я достал красную карточку из заднего кармана шорт и показал еe игроку. Когда я показал красную карточку, Широков сразу же бросился на меня и нанeс несколько ударов кулаком и ногой по моему лицу и телу, причинив тем самым телесные повреждения. Первые два удара кулаками точно попали мне в голову, в район скулы и брови левого глаза. После этого я упал на поле от дикой боли. В момент, когда я упал на газон, я потерял сознание на пару секунд, и последующий удар ногой в область правой кисти и лица я не помню (увидел это я уже потом, посредством опубликованного видеофрагмента).

    На видеозаписи видно, что я упал от ударов Широкова и от боли держал руки у лица, интуитивно закрывая его руками от ударов Широкова. В этот момент Широков целенаправленно нанeс сильный удар ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами, по моей голове в район лица, но, поскольку я держал руки у лица, удар пришeлся по моей кисти правой руки и левому глазу.

    Этим сильным ударом Широков разбил на моей правой руке часы, но если бы этот удар пришeлся прямо в лицо без помех, созданных моими руками, то последствия от него могли быть фатальными, тем более что он целенаправленно бил мне в лицо и попал в левый глаз ногой, обутой в профессиональную футбольную обувь с маленькими шипами.

    При этом следует учесть, что сила удара ногой профессионального футболиста, каким является Широков, очень большая и от профессионального удара футбольный мяч летит со скоростью примерно 150–200 км/час, о чeм ему хорошо известно.

    Все удары отчeтливо видны на видеосъeмке. Если бы не быстрая реакция игроков команды «Ничего обычного», которые оттащили Широкова в сторону от меня, а он при этом пытался нанести мне ещe удары ногой в голову, то, возможно, сегодня я уже был бы мeртв или как минимум с тяжелейшими травмами находился в реанимации. Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти Широковым», – приводит слова Данченкова Baza.

    Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1641

      evgevg13 53 секунды назад

      Широкова не оправдываю. Но до чего мужики деградировали. Данченкову бы платьице одеть да на посиделки на завалинку.

      0
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      Рейтинг: +1224

      Алехсбургер. 17 минут назад

      Малыш.футбол-игра мужчин..))Не хнычь.
      Если серьезно,то надо динозаврика по суду приземлить.годика на полтора..Условно.

      1
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      Рейтинг: +2857

      NewLife 23 минуты назад

      Мне что-то напоминает, когда бьют тех, кто не может дать сдачи, и те, кто бьёт, это знают. Широков просто негодяй. Хотелось бы, чтобы он также на Хабиба вспылил.

      2
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      Рейтинг: -2015

      Вот оно чё Михалыч 42 минуты назад

      Хммм...Расписал пипец...Художественно.Явно расчитывает на большие деньги от Широкова.Ну или если на принцип пошел, то хочет чтобы Широков сел.
      С другой стороны Широков явный дятел...Тупее, что он совершил на поле--быть не может..Эмоций у него в каком то любительском матче было как будто на ЧМ в финале засудили...С нервишками полный швах.А может под градусом был, или того хуже под иглой.
      Как бы там ни было, Широков заслужил наказание.

      3
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      Рейтинг: +3396

      playsh 43 минуты назад

      Подонок великовозрастный,а почему он не под следствием?Кто -нибудь знает что-нибудь?

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