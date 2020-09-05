Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, дал показания.

Среди прочего рефери рассказал, что ему говорил бывший полузащитник после инцидента.

«По пути в раздевалку Широков вместе со своим ребeнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счeтом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков», – приводит слова Данченкова Baza.