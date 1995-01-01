Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

Это вам (всем судьям) за вчерашнее», можно расценивать как за Куликовскую битву или Кровавое воскресение, да мало ли чего Данченкову вспомнится.
Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, дал показания.
Среди прочего рефери рассказал, что ему говорил бывший полузащитник после инцидента.
«По пути в раздевалку Широков вместе со своим ребeнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счeтом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков», – приводит слова Данченкова Baza.
- Широков избил судью за показанную красную карточку.
- Матч «Спартак» – «Сочи» завершился ничьей 2:2.
- Гости ушли от поражения благодаря пенальти в концовке игры, назначение которого впоследствии признали ошибочным.