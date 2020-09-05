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  • Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

5 сентября 2020, 16:31
13

Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, дал показания.

Среди прочего рефери рассказал, что ему говорил бывший полузащитник после инцидента.

«По пути в раздевалку Широков вместе со своим ребeнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счeтом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков», – приводит слова Данченкова Baza.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Матч «Спартак» – «Сочи» завершился ничьей 2:2.
  • Гости ушли от поражения благодаря пенальти в концовке игры, назначение которого впоследствии признали ошибочным.

Источник: Baza
Россия Широков Роман
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1599313401
Да закройся ты уже жалкое подобие мужика, один раз уе_6али и побежал плакать
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алдан2014
1599315927
Спартак приплел зачем то. Широков му да.к
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VVM1964
1599316655
Хахаха - ну прям как - " Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите! " )))))))
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kosmonaft
1599317119
а после этого случая и судить лучше стали
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СвинкаСправедливости
1599319809
И что? Прикольная хохма.
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Plyash
1599320913
Хорошо бы Шире присесть лет на пять на Колыме,там думается легче,прежде,чем сделать идиотский поступок.Скотина подлая.
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Томик
1599322908
Это же надо так за уши "Спартак" притянуть?? Бомбардир во всей своей красе. Широков вчера может быть траванулся в какой-нибудь придорожной кафешке под названием "Бывший судья" - вот и не смог сдержаться. Что он имел в виду? Откуда ты, бестолковый знаешь? Вспомнилась "Мария Магдалина" Шифрина. Вот там он всё объяснил, что ИМЕННО имел в виду Эль Греко, изображая эту картину. Это вам(всем судьям - смех просто, может вообще про детей своих говорил, которые нашкодили, а он им мороженое не купил на следующий день) за вчерашнее! Да, другого варианта не может быть - точно "Спартак" виноват во всём. Широков за содеянное должен ответить, конечно. Но после таких заявлений хочется плюнуть этому судейке на спину.
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