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    Арбитр Данченков: «После избиения Широков сказал, что это нам за матч «Спартак» – «Сочи»

    Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время любительского матча, дал показания.

    Среди прочего рефери рассказал, что ему говорил бывший полузащитник после инцидента.

    «По пути в раздевалку Широков вместе со своим ребeнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счeтом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков», – приводит слова Данченкова Baza.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Матч «Спартак» – «Сочи» завершился ничьей 2:2.
    • Гости ушли от поражения благодаря пенальти в концовке игры, назначение которого впоследствии признали ошибочным.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +12860

      silver29 28 минут назад

      Это вам (всем судьям) за вчерашнее», можно расценивать как за Куликовскую битву или Кровавое воскресение, да мало ли чего Данченкову вспомнится.

      0
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      Рейтинг: +3396

      playsh 32 минуты назад

      Хорошо бы Шире присесть лет на пять на Колыме,там думается легче,прежде,чем сделать идиотский поступок.Скотина подлая.

      0
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      Рейтинг: +1667

      СвинкаСправедливости 51 минуту назад

      И что? Прикольная хохма.

      0
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      Рейтинг: +21572

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Теперь арбитры должны начать кашмарить всех полузащитников.

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      Рейтинг: +238

      kosmonaft 1 час назад

      а после этого случая и судить лучше стали

      1
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      Рейтинг: +24535

      VVM1964 1 час назад

      Хахаха - ну прям как - " Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите! " )))))))

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      Рейтинг: +2295

      ziborock 1 час назад

      Широков мстит за Спартак?!)))

      1
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      Рейтинг: +3070

      алдан2014 1 час назад

      Спартак приплел зачем то. Широков му да.к

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      Рейтинг: +9616

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да закройся ты уже жалкое подобие мужика, один раз уе_6али и побежал плакать

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