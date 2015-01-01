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    Шамкин – о поражении от «Лацио»: «Не повезло с пенальти. Считаю, мы могли вытащить игру»

    Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

    «Считаю, что это отличный опыт. Думаю, мы с Леоном (Мусаевым — прим. «Бомбардира») себя неплохо проявили. В таких играх необходимо показывать качественный футбол, отрабатывать как в атаке, так и в обороне.

    Ругался ли Ловрен в раздевалке из-за того, что попал ему в лицо? Нет, наоборот похвалил, что закрыл свою зону и отработал до конца на позиции. Это случайность, я извинился, проблем нет.

    Какую установку получил от Семака? Он просил больше бить из-за штрафной. К сожалению, у меня ударов не было, но все еще впереди. С задачей я более-менее справился.

    Чего не хватило? Нужно было больше играть через наши быстрые фланги, навешивать и бить. Немного не повезло с пенальти, так, я считаю, мы могли вытащить эту игру», – сказал Шамкин в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
    • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

    Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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