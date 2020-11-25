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  • Шамкин – о поражении от «Лацио»: «Не повезло с пенальти. Считаю, мы могли вытащить игру»

Шамкин – о поражении от «Лацио»: «Не повезло с пенальти. Считаю, мы могли вытащить игру»

25 ноября 2020, 02:10
12

Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

«Считаю, что это отличный опыт. Думаю, мы с Леоном (Мусаевым — прим. «Бомбардира») себя неплохо проявили. В таких играх необходимо показывать качественный футбол, отрабатывать как в атаке, так и в обороне.

Ругался ли Ловрен в раздевалке из-за того, что попал ему в лицо? Нет, наоборот похвалил, что закрыл свою зону и отработал до конца на позиции. Это случайность, я извинился, проблем нет.

Какую установку получил от Семака? Он просил больше бить из-за штрафной. К сожалению, у меня ударов не было, но все еще впереди. С задачей я более-менее справился.

Чего не хватило? Нужно было больше играть через наши быстрые фланги, навешивать и бить. Немного не повезло с пенальти, так, я считаю, мы могли вытащить эту игру», – сказал Шамкин в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
  • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Шамкин Даниил
Комментарии (12)
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msh88
1606268108
Их там в Зените зомбируют что ли
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Tyb67km
1606269745
Днооо
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Просто-333
1606271791
фантаст, фантазёр или как его ещё можно назвать, что бы не так обидно было
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Просто-333
1606271956
Какую установку получил от Семака? Он просил больше бить из-за штрафной. К сожалению, у меня ударов не было, но все еще впереди. С задачей я более-менее справился. Я не пойму: игра закончилась, а у него всё еще впереди. Это как? Тренер поставил задачу бить, но он ни разу не ударил. Но с задачей справился. Это как? Он что даун???
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Axe111
1606276859
Домой давайте,там Тамбов сочи Уфа ждут уже,клоуны
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Garrincha58
1606282144
Шамкин вам не с пенальти не повезло,а не повезло вам с тренером
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Psih86
1606284203
В команде нормального мужика нет, который бы сказал, мы не готовы, к сожалению это наш уровень. О чем вообще говорить, команда без яиц в прямом смысле этого слова, какие-то нелепые отмазки у всех...
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