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    Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

    «Кадровая ситуация? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра началась неудачно для нас – два прекрасных дальних удара от соперника. Те, кто у нас вышел, находятся не в оптимальных кондициях: Себастьян Дриусси, Малком. Дал возможность молодым, они молодцы, вышли.

    К сожалению, не смогли удачно сыграть. Старались, но не получилось», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
    • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1217

      Бoрат 11 минут назад

      Бери пример с Дзюбы - он старается и у него получается ( даже на камеру ) . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +4608

      afw13 18 минут назад

      это как в древнем анекдоте про старую клячу на ипподроме, пообещавшую прийти первой, "ну не смогла я"

      4
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    • ...
      Рейтинг: +19229

      Боцман59rus 20 минут назад

      Кононов vol.2

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5421

      NewLife 22 минуты назад

      Молодые - молодцы, хватило сил форму одеть, ну а то что появились на поле - это подвиг. Семак, ты чего несешь.

      3
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      Рейтинг: +544

      Fusballer 29 минут назад

      Тужились, тужились...

      3
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      Рейтинг: -1217

      Бoрат > Fusballer 10 минут назад

      А получилось почему то жиденько . Гыгыгы

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