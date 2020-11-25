Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

«Кадровая ситуация? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра началась неудачно для нас – два прекрасных дальних удара от соперника. Те, кто у нас вышел, находятся не в оптимальных кондициях: Себастьян Дриусси, Малком. Дал возможность молодым, они молодцы, вышли.

К сожалению, не смогли удачно сыграть. Старались, но не получилось», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».