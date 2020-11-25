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Семак – о 1:3 с «Лацио»: «Старались, но не получилось»

25 ноября 2020, 01:18
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).

«Кадровая ситуация? Конечно, это важный аспект. К сожалению, игра началась неудачно для нас – два прекрасных дальних удара от соперника. Те, кто у нас вышел, находятся не в оптимальных кондициях: Себастьян Дриусси, Малком. Дал возможность молодым, они молодцы, вышли.

К сожалению, не смогли удачно сыграть. Старались, но не получилось», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
  • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Семак Сергей
Комментарии (15)
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Fusballer
1606256397
Тужились, тужились...
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NewLife
1606256798
Молодые - молодцы, хватило сил форму одеть, ну а то что появились на поле - это подвиг. Семак, ты чего несешь.
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Мага 13
1606257066
это как в древнем анекдоте про старую клячу на ипподроме, пообещавшую прийти первой, "ну не смогла я"
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Дядя Серёжа
1606268568
Лимит на иностранцев виноват. А надо бы лимит на зарплату ввести.
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Каратель помойников
1606272281
Ну не шмогла Зина,не шмогла...
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Просто-333
1606278486
Да, вам, как и всем нашим "грандам" сподручнее с Тамбовом, Уфой, Химками играть. Там хоть иногда получается.
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Миша13
1606280577
Она утонула..
Ответить
Mister_Tomsk
1606284539
товарищ семак, ты где был? на этой ли игре? где старания то? бей беги.. фу позор
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serppion
1606293217
На что и на кого надеяться? Это - не футболисты, это - миллионеры-пешеходы. Уже пресытившиеся и развращенные. Сейчас им покажут их место в Европе. Где-нибудь в конце второго десятка...
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O-Z
1606308140
Один дзюба старался особенно перед матчем
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