Baza: двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

Следственный департамент МВД России проверяет двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей и ставить на исходы поединков.
Важную роль в схеме мог играть исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ранее его отстранили от футбола на два года за организацию договорных матчей и участие в тотализаторах.
Максим Матюнин и Антон Качанов – главные подозреваемые в организации договорных матчей в сезоне-2018/19. Обоих судей допросили, но пока они находятся в статусе свидетелей. В ближайшее время на них могут завести уголовное дело.
- Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба». В обоих матчах ростовская команда одержала победу с минимальным счетом.
- Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина.
Источник: Baza