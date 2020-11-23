Baza: двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

Следственный департамент МВД России проверяет двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей и ставить на исходы поединков.

Важную роль в схеме мог играть исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ранее его отстранили от футбола на два года за организацию договорных матчей и участие в тотализаторах.

Максим Матюнин и Антон Качанов – главные подозреваемые в организации договорных матчей в сезоне-2018/19. Обоих судей допросили, но пока они находятся в статусе свидетелей. В ближайшее время на них могут завести уголовное дело.