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  • Baza: двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

Baza: двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

23 ноября 2020, 18:59
27

Следственный департамент МВД России проверяет двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей и ставить на исходы поединков.

Важную роль в схеме мог играть исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ранее его отстранили от футбола на два года за организацию договорных матчей и участие в тотализаторах.

Максим Матюнин и Антон Качанов – главные подозреваемые в организации договорных матчей в сезоне-2018/19. Обоих судей допросили, но пока они находятся в статусе свидетелей. В ближайшее время на них могут завести уголовное дело.

  • Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба». В обоих матчах ростовская команда одержала победу с минимальным счетом.
  • Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Чайка Россия Матюнин Максим Качанов Антон
Комментарии (27)
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Иван Петров 1986
1606147652
Вор на воре. Вот так россия и живет.
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portero
1606147869
Подозревать можно и не двух, главное чем всё завершится, скорее всего ничем.
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Skull_Boy
1606148633
Только 2х, я минимум 10к знаю
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JTherry
1606149611
снаряды ложатся все ближе к Вилкову и Ко)))
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Ганнибал Лектор
1606151907
российский футбол - бессмысленный и беспощадный
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Hektor 84
1606151910
Я думал Вилков и турбин
Ответить
NewLife
1606155082
Пора по-настоящему чистить этот гадюшник, начиная с руководства РФС и его структур.
Ответить
vladimir-7
1606158694
Следственный комитет обязан проверить в первую очередь всех судей, а затем и весь РФС. Ставки, взятки и откаты ходят где-то рядом с ними.
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paracetamol
1606159603
Начало положено, будем ждать продолжения!
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monser08
1606168452
только двух??????????
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