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    Baza: двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей

    Следственный департамент МВД России проверяет двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей и ставить на исходы поединков.

    Важную роль в схеме мог играть исполнительный директор «Чайки» Олег Баян. Ранее его отстранили от футбола на два года за организацию договорных матчей и участие в тотализаторах.

    Максим Матюнин и Антон Качанов – главные подозреваемые в организации договорных матчей в сезоне-2018/19. Обоих судей допросили, но пока они находятся в статусе свидетелей. В ближайшее время на них могут завести уголовное дело.

    • Вероятно, под подозрение попали игры «Чайка» – «Армавир» и «Чайка» – «Дружба». В обоих матчах ростовская команда одержала победу с минимальным счетом.
    • Максим Матюнин – брат арбитра РПЛ Алексея Матюнина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5343

      NewLife 14 минут назад

      Пора по-настоящему чистить этот гадюшник, начиная с руководства РФС и его структур.

      2
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      Рейтинг: +125

      Лфшт 38 минут назад

      Всего двух ? На вскидку можно 5 назвать и этих лошков там не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2975

      rash1959 54 минуты назад

      брат от брата недалеко падает... МВД надо копать дальше, где то рядом замешаны еськов-казарцев-безбородов- .... и далее по списку судейской федерации

      0
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      Рейтинг: +6569

      Hektor 84 1 час назад

      Я думал Вилков и турбин

      1
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      Рейтинг: +2949

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      российский футбол - бессмысленный и беспощадный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9430

      Persona_non_Grata 1 час назад

      ТОЛЬКО ДВУХ !!! ???

      3
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      Рейтинг: -140

      Спартач80 1 час назад

      Дак тут всю петушарню бомжовскую брать надо....

      2
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      Рейтинг: +5619

      САДЫЧОК 1 час назад

      Строго наказать ! Вот , для чего нужны букмекерские конторы , именно они выявляют эту грязь в спорте !

      0
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      Рейтинг: +1118

      elessar arnor 1 час назад

      Вилкова с Казарцевым не забудьте

      1
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      Рейтинг: +9269

      JTherry 1 час назад

      снаряды ложатся все ближе к Вилкову и Ко)))

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