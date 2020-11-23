Куат покинет «Химки» зимой

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

Главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко не рассчитывает 27-летнего опорника. Также команду покинут еще три футболиста, среди которых – вратарь Дмитрий Хомич.

Представители Куата уже ищут новый клуб для своего клиента. В трансфере заинтересована «Астана», но сам футболист не хочет возвращаться в Казахстан.