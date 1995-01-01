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    Куат покинет «Химки» зимой

    Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

    Главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко не рассчитывает 27-летнего опорника. Также команду покинут еще три футболиста, среди которых – вратарь Дмитрий Хомич.

    Представители Куата уже ищут новый клуб для своего клиента. В трансфере заинтересована «Астана», но сам футболист не хочет возвращаться в Казахстан.

    • В текущем сезоне Куат провел шесть матчей за «Химки».
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9246

      paracetamol 2 минуты назад

      1,5 миллиона евро за удода - это что, курам на смех?

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