Куат покинет «Химки» зимой

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет «Химки» в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.
Главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко не рассчитывает 27-летнего опорника. Также команду покинут еще три футболиста, среди которых – вратарь Дмитрий Хомич.
Представители Куата уже ищут новый клуб для своего клиента. В трансфере заинтересована «Астана», но сам футболист не хочет возвращаться в Казахстан.
- В текущем сезоне Куат провел шесть матчей за «Химки».
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings