Гасперини – о ничьей со «Специей»: «Игроки вернулись из сборных за день до матча»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини недоволен, что футболисты перед матчем Серии А против «Специи» (0:0) вернулись только за день до игры. Например, из сборной России возвратился Алексей Миранчук.
«Футболистов не было больше недели, они вернулись в пятницу, а игра – в субботу. Такого в моей карьере не было. Не лучшая ситуация, но ничего не поделаешь», – приводит слова тренера Football Italia.
- «Аталанта» идет в Серии А пятой.
- 25 ноября команда проведет матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
- Следующий соперник по Серии А – «Верона» (28 ноября).
Источник: Football Italia