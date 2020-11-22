Гасперини – о ничьей со «Специей»: «Игроки вернулись из сборных за день до матча»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини недоволен, что футболисты перед матчем Серии А против «Специи» (0:0) вернулись только за день до игры. Например, из сборной России возвратился Алексей Миранчук.

«Футболистов не было больше недели, они вернулись в пятницу, а игра – в субботу. Такого в моей карьере не было. Не лучшая ситуация, но ничего не поделаешь», – приводит слова тренера Football Italia.