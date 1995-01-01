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    Гасперини – о ничьей со «Специей»: «Игроки вернулись из сборных за день до матча»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини недоволен, что футболисты перед матчем Серии А против «Специи» (0:0) вернулись только за день до игры. Например, из сборной России возвратился Алексей Миранчук.

    «Футболистов не было больше недели, они вернулись в пятницу, а игра – в субботу. Такого в моей карьере не было. Не лучшая ситуация, но ничего не поделаешь», – приводит слова тренера Football Italia.

    • «Аталанта» идет в Серии А пятой.
    • 25 ноября команда проведет матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
    • Следующий соперник по Серии А – «Верона» (28 ноября).

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    Источник: Football Italia

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