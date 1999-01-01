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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и возглавил таблицу, «Брайтон» победил «Астон Виллу»

    «Тоттенхэм» второй раз за сезон победил команду из Манчестера. Три очка позволили лондонцам выйти на первое место.

    В другой встрече «Брайтон» добился победы над «Астон Виллой», несмотря на меньшинство. «Брайтон» пропустил девятый гол в сезоне АПЛ со стандартного положения – это больше, чем у любого другого клуба.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Астон Вилла – Брайтон – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уэлбек, 12; 1:1 – Конса, 47; 1:2 – Мач, 56.

    Удаления: нет – Лэмпти, 90+1 (вторая ж.к.).

    Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сон, 5; 2:0 – Ло Чельсо, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +218

      johnny983 11 минут назад

      Две ракеты - две цели. Учитесь, товарищи.

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      Рейтинг: +18921

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Что-то у Пепа пошло не так.(

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