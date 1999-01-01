АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и возглавил таблицу, «Брайтон» победил «Астон Виллу»

Две ракеты - две цели. Учитесь, товарищи.
«Тоттенхэм» второй раз за сезон победил команду из Манчестера. Три очка позволили лондонцам выйти на первое место.
В другой встрече «Брайтон» добился победы над «Астон Виллой», несмотря на меньшинство. «Брайтон» пропустил девятый гол в сезоне АПЛ со стандартного положения – это больше, чем у любого другого клуба.
Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур
Астон Вилла – Брайтон – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Уэлбек, 12; 1:1 – Конса, 47; 1:2 – Мач, 56.
Удаления: нет – Лэмпти, 90+1 (вторая ж.к.).
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сон, 5; 2:0 – Ло Чельсо, 65.