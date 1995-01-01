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    Хусаинов: «Когда судейство в России было чище? Никогда»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о ситуации с судейством в России.

    – Как вы считаете, на временных периодах 90-е, нулевые и 10-е, когда судейство было чище в России?

    – Чище? На самом деле никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол.

    Человеческие отношения и ценности были другие. Общение футболистов, тренеров с судьями было совсем другое. Вот игра прошла, могли себе позволить пойти посидеть и подискутировать о тех или других моментах.

    К тому же перед каждым матчем мы общались с игроками и тренерами команд о правилах футбола, был контакт и общение. Потом, выходя на поле, мы уже знали, чего ожидать от них, а футболисты понимали, чего ждать им от нас. Да и игроки как правило понимали, что ошибаемся мы по-человечески, а не преднамеренно. Пусть не всегда, но чаще всего. Потом пошел уже бизнес, он много чего делает.

    Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТНВ

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18902

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И не будет. (

      0
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      Рейтинг: +2774

      raritet 1 час назад

      Мой брат , ныне проживающий в Германии, был в годы застоя капитаном одной из команд. Если выпустить книгу с новеллами по его рассказам, то думаю, будет не хуже Зощенко. Но, скорее всего, это существует во всем мире, а не только у нас.

      0
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      Рейтинг: +3150

      Гавроша 1 час назад

      Надо по-другому ставить вопрос - судейство до федуна и с ним. Разница огромное, хотя и до него были постоянные ошибки в пользу спартака.

      1
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      Рейтинг: -146

      Alex_MI_5 2 часа назад

      Чище и бомжи немытые - вещи несовместимые. Позор нацпроекту!

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