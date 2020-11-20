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Хусаинов: «Когда судейство в России было чище? Никогда»

20 ноября 2020, 12:52
4

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о ситуации с судейством в России.

– Как вы считаете, на временных периодах 90-е, нулевые и 10-е, когда судейство было чище в России?

– Чище? На самом деле никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол.

Человеческие отношения и ценности были другие. Общение футболистов, тренеров с судьями было совсем другое. Вот игра прошла, могли себе позволить пойти посидеть и подискутировать о тех или других моментах.

К тому же перед каждым матчем мы общались с игроками и тренерами команд о правилах футбола, был контакт и общение. Потом, выходя на поле, мы уже знали, чего ожидать от них, а футболисты понимали, чего ждать им от нас. Да и игроки как правило понимали, что ошибаемся мы по-человечески, а не преднамеренно. Пусть не всегда, но чаще всего. Потом пошел уже бизнес, он много чего делает.

Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (4)
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raritet
1605869034
Мой брат , ныне проживающий в Германии, был в годы застоя капитаном одной из команд. Если выпустить книгу с новеллами по его рассказам, то думаю, будет не хуже Зощенко. Но, скорее всего, это существует во всем мире, а не только у нас.
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DOCTOR PENALTY
1605869930
И не будет. (
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paracetamol
1605904725
И правда, на самом деле никогда. Эта наша футбольная традиция!
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