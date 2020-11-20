Хусаинов: «Когда судейство в России было чище? Никогда»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о ситуации с судейством в России.

– Как вы считаете, на временных периодах 90-е, нулевые и 10-е, когда судейство было чище в России?

– Чище? На самом деле никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол.

Человеческие отношения и ценности были другие. Общение футболистов, тренеров с судьями было совсем другое. Вот игра прошла, могли себе позволить пойти посидеть и подискутировать о тех или других моментах.

К тому же перед каждым матчем мы общались с игроками и тренерами команд о правилах футбола, был контакт и общение. Потом, выходя на поле, мы уже знали, чего ожидать от них, а футболисты понимали, чего ждать им от нас. Да и игроки как правило понимали, что ошибаемся мы по-человечески, а не преднамеренно. Пусть не всегда, но чаще всего. Потом пошел уже бизнес, он много чего делает.

Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»