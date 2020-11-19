Урунов – о зарплате в «Спартаке»: «Я не в курсе, все деньги папе отдаю»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов признался, что не знает размер своего оклада в московском клубе.
– Ты играл в Ташкенте. Понятно, что это не самый богатый чемпионат. Можно ли сказать, что твоя зарплата в «Спартаке» выросла в сто раз?
– Я не в курсе, папа знает. Я все деньги отдаю ему.
– Сколько папа дает тебе на денежные расходы?
– Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды, а остальное отправляю ему. Я не знаю, какая у меня зарплата. Это знает папа.
- Урунов перешел в «Спартак» прошлым летом.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол в семи матчах.
- «РБ-Спорт» в июле сообщал, что зарплата игрока составит 600 тысяч евро в год.
Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна