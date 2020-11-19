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    Урунов – о зарплате в «Спартаке»: «Я не в курсе, все деньги папе отдаю»

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов признался, что не знает размер своего оклада в московском клубе.

    – Ты играл в Ташкенте. Понятно, что это не самый богатый чемпионат. Можно ли сказать, что твоя зарплата в «Спартаке» выросла в сто раз?

    – Я не в курсе, папа знает. Я все деньги отдаю ему.

    – Сколько папа дает тебе на денежные расходы?

    – Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды, а остальное отправляю ему. Я не знаю, какая у меня зарплата. Это знает папа.

    • Урунов перешел в «Спартак» прошлым летом.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в семи матчах.
    • «РБ-Спорт» в июле сообщал, что зарплата игрока составит 600 тысяч евро в год.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    19.11.2020 22:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3329

      maygli 5 минут назад

      "... и вообще я плёхо понимаю по русски..."
      Газизов!!! Это что за чудило?!? Единственное, что он показал , когда пришёл в Спартак, это кучу шмоток им накупленных и довольную рожу. Ощущение, что он первый раз такое увидел. И продолжает до сих пор покупать одежду? Тогда папа правильно его ограничивает.

      0
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      Рейтинг: +898

      Max Bobr 1 час назад

      Зачем это чудо Спартаку, понять не могу!?

      0
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      Рейтинг: +1092

      elessar arnor > Max Bobr 19 минут назад

      за выразительную бровь

      0
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