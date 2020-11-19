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  • Урунов – о зарплате в «Спартаке»: «Я не в курсе, все деньги папе отдаю»

Урунов – о зарплате в «Спартаке»: «Я не в курсе, все деньги папе отдаю»

19 ноября 2020, 22:46
6

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов признался, что не знает размер своего оклада в московском клубе.

– Ты играл в Ташкенте. Понятно, что это не самый богатый чемпионат. Можно ли сказать, что твоя зарплата в «Спартаке» выросла в сто раз?

– Я не в курсе, папа знает. Я все деньги отдаю ему.

– Сколько папа дает тебе на денежные расходы?

– Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды, а остальное отправляю ему. Я не знаю, какая у меня зарплата. Это знает папа.

  • Урунов перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в семи матчах.
  • «РБ-Спорт» в июле сообщал, что зарплата игрока составит 600 тысяч евро в год.

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон
Комментарии (6)
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Max Bobr
1605817780
Зачем это чудо Спартаку, понять не могу!?
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maygli
1605821235
"... и вообще я плёхо понимаю по русски..." Газизов!!! Это что за чудило?!? Единственное, что он показал , когда пришёл в Спартак, это кучу шмоток им накупленных и довольную рожу. Ощущение, что он первый раз такое увидел. И продолжает до сих пор покупать одежду? Тогда папа правильно его ограничивает.
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maygli
1605822148
Ё!!!! Он ещё и считать не умеет.
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NewLife
1605823172
Папа боится, что пропьешь ? )))
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paracetamol
1605826182
Бессребреник, мля! Смешно!
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Томик
1605838994
Организовали кружок, отдающий деньги папам. Это что, благотворительность? Играть то будут? Ну Бакаев уже не нужен, а этого посмотреть надо, на всякий случай. Вдруг он внимание отвлекает просто от Луи Виттон.
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