Урунов – о зарплате в «Спартаке»: «Я не в курсе, все деньги папе отдаю»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов признался, что не знает размер своего оклада в московском клубе.

– Ты играл в Ташкенте. Понятно, что это не самый богатый чемпионат. Можно ли сказать, что твоя зарплата в «Спартаке» выросла в сто раз?

– Я не в курсе, папа знает. Я все деньги отдаю ему.

– Сколько папа дает тебе на денежные расходы?

– Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и какие-то покупки вроде одежды, а остальное отправляю ему. Я не знаю, какая у меня зарплата. Это знает папа.