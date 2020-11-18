Флик может сменить Лева на посту главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз задумывается над сменой главного тренера национальной сборной после поражения от Испании в матче Лиге наций со счетом 0:6.

По информации Bild, в случае отставки Йоахима Лева следующим летом команду может принять главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Он недоволен тем, что руководство мюнхенского клуба отказывается продлевать контракты с Давидом Алабой и Джеромом Боатенгом, и может покинуть команду.