Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

надо больше ни геров, турок, и прочей швали в составе.... тогда 0-12 скоро будет....
Сборная Германии проиграла Испании в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:6.
Это самое крупное поражение Германии в официальных матчах.
Крупнейшим поражением немецкой сборной остается поражение от Англии в товарищеском матче в 1909 году. Тогда Германия уступила со счетом 0:9.
- Хет-трик в матче оформил Ферран Торрес.
- В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.