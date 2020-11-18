Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

Сборная Германии проиграла Испании в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:6.

Это самое крупное поражение Германии в официальных матчах.

Крупнейшим поражением немецкой сборной остается поражение от Англии в товарищеском матче в 1909 году. Тогда Германия уступила со счетом 0:9.

Хет-трик в матче оформил Ферран Торрес .

. В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос.

Германия не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника впервые за пять лет