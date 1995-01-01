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    Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

    Сборная Германии проиграла Испании в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:6.

    Это самое крупное поражение Германии в официальных матчах.

    Крупнейшим поражением немецкой сборной остается поражение от Англии в товарищеском матче в 1909 году. Тогда Германия уступила со счетом 0:9.

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    Источник: Wikipedia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +474

      rammax fcsm 2 минуты назад

      надо больше ни геров, турок, и прочей швали в составе.... тогда 0-12 скоро будет....

      0
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      Рейтинг: +5150

      NewLife 8 минут назад

      Лёва сливают ? Не смотрел игру, поэтому не могу понять причины катастрофы ?

      0
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