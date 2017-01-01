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    Сафонов – о выборе между главной и молодежной сборной России: «Откуда получу вызов, туда и поеду»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал понять, что для него не принципиально, за какую из сборных – главную или молодежную – играть в марте 2021 года.

    – В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны. Предстоит выбирать

    – К счастью, не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону. Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов) и Михаил Михайлович (Галактионов) примут правильное решение.

    Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более,прошел с этой командой весь отборочный цикл.

    Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа. Тем более что за тыл я спокоен – в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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