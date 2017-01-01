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    Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к призывам сделать его основным голкипером сборной России.

    – Некоторые эксперты и специалисты считают, что вы уже должны занимать место основного вратаря сборной. Влияют ли как-то на вас эти разговоры?

    – Если принимать близко к сердцу все, о чем говорят и пишут, то можно потерять концентрацию. В любом случае благодарен тем, кто меня поддерживает и положительно оценивает мою игру. Но только тренерский штаб решает, кто выходит в стартовом составе.

    В национальной команде выступают великолепные голкиперы – Антон Шунин, Гилерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом.

    Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +953

      Ужас Бората 30 минут назад

      Шанс будет, но скорей всего уже не в этом году.

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      Рейтинг: +3423

      TOMSON 36 минут назад

      Не стоит торопится. Любой косяк и те кто его в сборную отправлял начнут без жалости сжирать.

      0
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      Рейтинг: +5377

      maior-60 46 минут назад

      Чабан - себе на уме. Понять его логику с выбором состава и заменами практически непостижимо.

      1
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      Рейтинг: +347

      Fusballer 1 час назад

      "В национальной команде выступают великолепные голкиперы – Антон Шунин, Гилерме, Сослан Джанаев" - аж передернуло от этих имен...

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