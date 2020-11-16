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  • Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»

Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»

16 ноября 2020, 22:34
4

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к призывам сделать его основным голкипером сборной России.

– Некоторые эксперты и специалисты считают, что вы уже должны занимать место основного вратаря сборной. Влияют ли как-то на вас эти разговоры?

– Если принимать близко к сердцу все, о чем говорят и пишут, то можно потерять концентрацию. В любом случае благодарен тем, кто меня поддерживает и положительно оценивает мою игру. Но только тренерский штаб решает, кто выходит в стартовом составе.

В национальной команде выступают великолепные голкиперы – Антон Шунин, Гилерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом.

Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Fusballer
1605555417
"В национальной команде выступают великолепные голкиперы – Антон Шунин, Гилерме, Сослан Джанаев" - аж передернуло от этих имен...
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maior-60
1605557098
Чабан - себе на уме. Понять его логику с выбором состава и заменами практически непостижимо.
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elenakostochen
1605572270
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://take.im/nKcHg
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афоня72
1605714935
Пора..Шунин, Сафонов, Максименко!!
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