Сафонов: «Буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной России»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к призывам сделать его основным голкипером сборной России.

– Некоторые эксперты и специалисты считают, что вы уже должны занимать место основного вратаря сборной. Влияют ли как-то на вас эти разговоры?

– Если принимать близко к сердцу все, о чем говорят и пишут, то можно потерять концентрацию. В любом случае благодарен тем, кто меня поддерживает и положительно оценивает мою игру. Но только тренерский штаб решает, кто выходит в стартовом составе.

В национальной команде выступают великолепные голкиперы – Антон Шунин, Гилерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом.

Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанс выйти на поле в свитере первой сборной.