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    У Сафонова подозрение на коронавирус

    У вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова выявлен сомнительный результат теста на коронавирус.

    «По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова.

    В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», – сообщает пресс-служба сборной.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1148

      alll-333 50 минут назад

      Эпидемия, однако...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15947

      slavutiq70 54 минуты назад

      Да походу всем нам придётся переболеть этой заразой,ковид напирает не дуром,весной были просто цветочки,,,

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