У Сафонова подозрение на коронавирус

У вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова выявлен сомнительный результат теста на коронавирус.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова.

В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», – сообщает пресс-служба сборной.