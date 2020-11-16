У Сафонова подозрение на коронавирус

У вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова выявлен сомнительный результат теста на коронавирус.
«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова.
В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», – сообщает пресс-служба сборной.
- В среду, 11 ноября, сомнительные тесты на коронавирус в расположении сборной сдали Заболотный, Ерохин и Лесовой.
- Повторные тестирования показали отрицательный результат у троих футболистов.
Источник: телеграм-канал сборной России