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    Официально: у Заболотного, Ерохина и Лесового нет коронавируса

    Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о ситуации с игроками, тесты на коронавирус которых показали сомнительный результат.

    Это Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Они не полетели на товарищеский матч с Молдавией.

    «Повторные тестирования, проведeнные трeм футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.

    В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.

    Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определeнной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», – говорится в заявлении национальной команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1190

      Спартак гуно знают все 3 часа назад

      Он есть у тех, кто в него верит.
      Надо делать не вакцинацию, а стерилизацию, таких людей.

      0
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      Рейтинг: +4787

      Добрый Бобер > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Добровольный отказ от госпитализации и ИВЛ в случае обнаружения ковида, уже написал? А то будешь чужое место занимать.

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      Рейтинг: +4787

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Само собой они официально отрицательные, иначе чемпионат нужно заканчивать, а этого делать нельзя т.к. "Зенит" ещё не стал чемпионом.

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