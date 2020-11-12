Официально: у Заболотного, Ерохина и Лесового нет коронавируса

Пресс-служба сборной России опубликовала заявление о ситуации с игроками, тесты на коронавирус которых показали сомнительный результат.
Это Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Они не полетели на товарищеский матч с Молдавией.
«Повторные тестирования, проведeнные трeм футболистам сборной в лаборатории федерального Медико-биологического агентства, подтвердили результаты большинства предыдущих тестирований – все тесты отрицательные.
В настоящее время медицинский штаб сборной находится в постоянном контакте с УЕФА с целью решения вопроса об участии игроков в ближайших матчах сборной России.
Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определeнной УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», – говорится в заявлении национальной команды.
- Россия сыграет с Молдавией сегодня в 20:00 мск.
- Также команда Станислава Черчесова встретится с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября) в Лиге наций.