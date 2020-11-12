Заболотный, Ерохин и Лесовой пропустят матч с Молдавией. У них сомнительные тесты на коронавирус

Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой не примут участие в ближайшем матче сборной России.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной команды, все вышеуказанные игроки не полетели в Кишенев на гостевую товарищескую встречу против Молдавии.

В среду стало известно, что результаты тестов на коронавирус этих футболистов оказались сомнительными.