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    Заболотный, Ерохин и Лесовой пропустят матч с Молдавией. У них сомнительные тесты на коронавирус

    Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой не примут участие в ближайшем матче сборной России.

    Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу национальной команды, все вышеуказанные игроки не полетели в Кишенев на гостевую товарищескую встречу против Молдавии.

    В среду стало известно, что результаты тестов на коронавирус этих футболистов оказались сомнительными.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1311

      аларм дубль2 23 минуты назад

      печально!зе не будет в сборной!такой игрочище!!

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