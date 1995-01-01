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    У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты на коронавирус

    Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом пишет пресс-служба национальной команды.

    При этом ни у одного из игроков нет симптомов болезни. Существует вероятность, что анализы могли показать ложноположительный результат.

    • Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября).
    • А также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм сборной России

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11853

      Garrincha58 11 минут назад

      не повезло Тоше так бы сыграл за сборную без конкурентов

      1
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      Рейтинг: +7167

      piligrim1986 39 минут назад

      это как?)) типа хз, может и есть чего?)))

      1
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      Рейтинг: +3114

      solodealer 51 минуту назад

      РОССИЙСКИЕ ТЕСТЫ НА КОРОНОВИРУС - самые сомнительные тесты на коронавирус В МИРЕ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      Dr.Metal 1 час назад

      Что значит сомнительные? Тут либо положительный результат либо отрицательный. Что за бред вообще творится?

      3
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      Рейтинг: +18006

      bset > Dr.Metal 1 час назад

      У тестов большая погрешность. Может показать корону из-за простой простуды. Также как и ничего не показать при пневмонии с приличным поражением легких.

      0
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      Рейтинг: +2376

      zritelx > Dr.Metal 56 минут назад

      '






      Это год-полтора идеологи власти ввели в оборот новые выражения для СМИ- не взрыв газа с пожаром и разружениями , а хлопок газа, самолет разбился- теперь нет, просто жестко сел. И вот новое- сомнительный анализ, почему не сказать что первый анализ показал Covid, что разве спортсмены застрахованы от этой напасти.

      2
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      Рейтинг: +4895

      NewLife > Dr.Metal 12 минут назад

      Позорный чиновничий новояз. Эта трусливая порода не может называть вещи своими именами. Они даже фамилию Навального бздят произнести всух.

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      Рейтинг: +5425

      САДЫЧОК 1 час назад

      Здоровья парням ! Сомнительных не бывает . Либо отрицательный , либо положительный. Надеемся , что ошибка !

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