У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты на коронавирус

Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом пишет пресс-служба национальной команды.

При этом ни у одного из игроков нет симптомов болезни. Существует вероятность, что анализы могли показать ложноположительный результат.