У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты на коронавирус

не повезло Тоше так бы сыграл за сборную без конкурентов
Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус. Об этом пишет пресс-служба национальной команды.
При этом ни у одного из игроков нет симптомов болезни. Существует вероятность, что анализы могли показать ложноположительный результат.
- Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября).
- А также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).